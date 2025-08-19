Descubre el pueblo a una hora de Granada con aguas termales medicinales gratis e ideales para jubilados españoles

Zújar, en la comarca de Baza (Granada), ofrece un entorno único con aguas termales ricas en azufre, perfectas para la salud, y viviendas muy asequibles para quienes buscan un lugar tranquilo para jubilarse.
Zújar, el destino perfecto para jubilados a una hora de Granada
A poco más de una hora de la ciudad de Granada se encuentra Zújar, un pequeño municipio de 2.626 habitantes (INE 2024) que se ha convertido en un auténtico paraíso para los jubilados.
Su mayor atractivo son sus aguas termales medicinales gratuitas, ideales para quienes buscan cuidar su salud y relajarse sin gastar dinero. Muchos pensionistas lo eligen como alternativa a los viajes del Imserso y a su Programa de Termalismo, ya que aquí se puede disfrutar del mismo beneficio… pero durante todo el año y sin coste alguno.
Aguas termales medicinales en el pantano de Negratín
El pantano de Negratín esconde una joya natural: una poza termal gratuita de aguas mineromedicinales ricas en azufre, que brotan a 40 grados de temperatura.
Son beneficiosas para la piel, el reuma, la gota y enfermedades endocrinas.
Su origen se remonta a fracturas subterráneas que generan un agua turquesa y cristalina.
La poza mide 30 metros de largo y 12 de ancho, con hasta 2 metros de profundidad en algunos puntos.
Estas aguas ya eran aprovechadas por los romanos, como lo demuestran restos arqueológicos ocultos bajo el embalse.
Si el nivel del pantano cubre la poza, existen alternativas como el Balneario de Zújar o el Restaurante Los Baños de Zújar, que cuentan con piscinas termales privadas entre 39 y 41 grados, además de circuitos de bienestar y tratamientos estéticos.
Casas baratas en Zújar: desde 22.000 euros
El encanto de Zújar no termina en sus aguas termales. Otro de sus grandes atractivos son sus viviendas económicas, una opción perfecta para quienes buscan un lugar tranquilo donde jubilarse.
Según el portal Idealista, hay casas en venta desde 22.000 euros, como una vivienda de 60 m² con 3 habitaciones. También destacan:
Un chalé independiente en la calle Alquería con 201 m² y 9 habitaciones por 69.500 €.
Un piso en Cuesta Matea con garaje incluido por 50.000 € (aunque sin ascensor).
Una vivienda moderna en la calle Almacaber, de 121 m², por 62.500 €.
Con precios muy por debajo de la media en España, Zújar se presenta como una opción atractiva y asequible para disfrutar de la jubilación con calidad de vida.
Patrimonio y entorno natural en Zújar
Además de sus aguas termales, la localidad cuenta con un rico patrimonio histórico y natural:
La Iglesia de la Anunciación, de gran valor arquitectónico.
El Agujero de la Heredad, una formación natural en la montaña.
Su cercanía al Cerro Jabalcón, un entorno privilegiado para senderismo y naturaleza.