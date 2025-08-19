Descubre el pueblo a una hora de Granada con aguas termales medicinales gratis e ideales para jubilados españoles

Su mayor atractivo son sus aguas termales medicinales gratuitas, ideales para quienes buscan cuidar su salud y relajarse sin gastar dinero. Muchos pensionistas lo eligen como alternativa a los viajes del Imserso y a su Programa de Termalismo, ya que aquí se puede disfrutar del mismo beneficio… pero durante todo el año y sin coste alguno.