España: convocan a 3.208 nuevas plazas de oposiciones para ser funcionario de carrera

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado en la tercera semana de agosto un total de 3.208 nuevas plazas de oposiciones repartidas en 105 convocatorias de empleo público en España. Se trata de una de las mayores ofertas de este verano, con oportunidades en la Administración estatal, autonómica y local, así como en los cuerpos de Seguridad del Estado.