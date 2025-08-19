Secciones
España: convocan a 3.208 nuevas plazas de oposiciones para ser funcionario de carrera

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica convocatorias de empleo público en la tercera semana de agosto con plazas para administrativos, sanitarios y Fuerzas de Seguridad.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado en la tercera semana de agosto un total de 3.208 nuevas plazas de oposiciones repartidas en 105 convocatorias de empleo público en España. Se trata de una de las mayores ofertas de este verano, con oportunidades en la Administración estatal, autonómica y local, así como en los cuerpos de Seguridad del Estado.

Esta convocatoria forma parte de la Oferta de Empleo Público (OEP) 2025, que alcanza las 36.588 plazas en total, la cifra más alta de los últimos años.

Principales convocatorias de oposiciones abiertas

Entre las 105 convocatorias publicadas en el BOE destacan tres procesos con gran volumen de plazas:

1. Policía Nacional: 2.211 plazas en la Escala Básica

La Dirección General de Policía (DGP) convoca 2.211 plazas para la Escala Básica del Cuerpo Nacional de Policía.

Se requiere al menos un nivel A2 en inglés o francés.

Se han eliminado antiguos requisitos como la estatura mínima.

El proceso selectivo incluye pruebas físicas, de conocimientos y médicas.

2. Médicos de familia en Aragón: 259 plazas

El Departamento de Sanidad de Aragón abre 259 plazas de médico de familia, de las cuales:

242 son de acceso libre.

17 reservadas a personas con discapacidad.

El plazo de inscripción está abierto hasta el 8 de septiembre de 2025 a través de la Sede Electrónica del Gobierno de Aragón.

3. Pinches en el Servicio Aragonés de Salud: 139 plazas

El Servicio Aragonés de Salud (SALUD) convoca 139 plazas de pinches de cocina:

106 de acceso libre,

13 para discapacidad general,

20 para discapacidad intelectual.

El requisito mínimo es contar con el certificado de escolaridad o equivalente.

Bolsas de empleo público abiertas

Además de las oposiciones, el BOE publica bolsas de empleo para cubrir puestos temporales en diferentes administraciones:

Redactor en Radiotelevisión de Baleares (hasta el 3 de septiembre).

Oficiales en el Ministerio de Asuntos Exteriores (hasta el 22 de agosto).

Celadores, auxiliares cuidadores y educadores sociales en Baleares.

Facultativo especialista en psiquiatría en Murcia.

Requisitos según el grupo de oposición

Para inscribirse en estas oposiciones es fundamental cumplir con los requisitos académicos:

Grupo C2: Graduado en ESO.

Grupo C1: Bachillerato.

Grupo A2 y A1: Grado universitario.

Cómo preparar una oposición y aumentar tus posibilidades

Preparar una oposición requiere planificación, disciplina y constancia. Algunas oposiciones, como las de Correos, cuentan con un temario reducido (12 temas), mientras que otras son menos conocidas y tienen menos competencia, lo que aumenta las posibilidades de obtener plaza.

