 ¿Te gustaría conocer el Palacio de La Moneda? Aquí te contamos cómo inscribirte
¿Te gustaría conocer el Palacio de La Moneda? Aquí te contamos cómo inscribirte

Una oportunidad única para que niños y adolescentes recorran los históricos patios y salones del Palacio de La Moneda.

Hace 2 Hs

Uno de los edificios más emblemáticos de Chile, el Palacio de La Moneda, la casa de gobierno de Chile, abrirá sus puertas este sábado 23 de agosto en el marco del Día de los Patrimonios de Niñas, Niños y Adolescentes, ofreciendo visitas patrimoniales gratuitas.

Quienes asistan podrán recorrer los patios y salones del palacio, que cuenta con más de 220 años de historia, además de participar en actividades diseñadas especialmente para disfrutar y aprender en familia sobre La Moneda.

El propósito de esta iniciativa es que “miles de niñas, niños y adolescentes tengan la oportunidad de conocer por dentro la casa de gobierno y descubrir el valor histórico que representa este monumento nacional”, explican desde la organización.

Para poder participar, es necesario realizar una inscripción previa, siguiendo estos pasos:

1. Entrar al sitio Patrimonio Presidencia (clic aquí).

2. Hacer clic en "ir a inscripción".

3. Completar los datos personales.

4. Agregar los nombres de los menores de edad que asistirán a la visita.

Las visitas se realizarán este sábado 23 de agosto, desde las 9.30 hasta las 16.30, teniendo en cuenta que la fila finalizará a las 16.30. Solo se podrá ingresar con registro previo.

