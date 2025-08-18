Muere Ricardo Medina a los 67 años: el creador de Madrid Directo y España Directo deja un legado histórico en la televisión española

Medina fue el creador de Madrid Directo, un programa que revolucionó la forma de contar la actualidad en directo y que, tras su éxito, se adaptó a nivel nacional como España Directo y a otras cadenas autonómicas integradas en la FORTA. Actualmente, Madrid Directo sigue en emisión y el año pasado cumplió 30 años en antena, un hito reconocido por la Comunidad de Madrid.