Muere Ricardo Medina a los 67 años: el creador de Madrid Directo y España Directo deja un legado histórico en la televisión española

El periodismo español está de luto. Ricardo Medina, periodista, productor y creador de algunos de los formatos más emblemáticos de la televisión, ha fallecido a los 67 años de manera inesperada y repentina, según informó Telemadrid, la cadena pública en la que dejó una huella imborrable.
Medina fue el creador de Madrid Directo, un programa que revolucionó la forma de contar la actualidad en directo y que, tras su éxito, se adaptó a nivel nacional como España Directo y a otras cadenas autonómicas integradas en la FORTA. Actualmente, Madrid Directo sigue en emisión y el año pasado cumplió 30 años en antena, un hito reconocido por la Comunidad de Madrid.
Una carrera marcada por la innovación y la cobertura internacional
Con una trayectoria amplia y diversa, Ricardo Medina comenzó en la radio y, con apenas 22 años, fue nombrado delegado de la Agencia EFE en El Salvador. Desde allí continuó su labor como corresponsal en Guatemala, México y el Caribe, cubriendo también conflictos bélicos como los de Sarajevo, Haití y la Guerra del Golfo para Univision y CBS Telenoticias.
En 1989 regresó a España para convertirse en productor ejecutivo de los Informativos de Telemadrid, puesto que mantuvo hasta 1994. Ese mismo año lanzó Madrid Directo, que se consolidó como uno de los buques insignia de la cadena madrileña.
Su paso por Telecinco lo llevó a ser productor ejecutivo de Informativos y enviado especial a Ruanda, trabajo por el que fue nominado a los Premios Emmy tras reportar también para Telemundo.
En 1996 regresó a Telemadrid como jefe de Deportes hasta 2001, etapa en la que además impulsó el Máster de Televisión de la Universidad Complutense y Telemadrid. Posteriormente, fundó el Canal Metro Madrid (2001-2003).
Productor y emprendedor con Medina Media
En 2003 fundó su propia productora, Medina Media, con la que amplió su legado en la televisión española. Produjo programas para TVE (España Directo, La Mañana), Antena 3 (El rastro del crimen, 3D), Canal Sur, Aragón TV, Neox y otras plataformas.
Además, organizó eventos relacionados con la tecnología, experiencia que lo llevó a ser director general y consejero de Andalucía Digital Multimedia entre octubre de 2019 y julio de 2020.
Un legado en la televisión española
Con su muerte, el periodismo español pierde a un profesional visionario e innovador, cuya mayor huella fue demostrar que la información en directo podía convertirse en un formato atractivo y duradero en televisión. Su trabajo no solo marcó a Telemadrid, sino que dejó una impronta en todo el panorama audiovisual español.