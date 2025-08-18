Cortes de luz en Santiago: ¿cuáles son las comunas que se verán afectadas este lunes 18 de agosto?

Distintas comunas de la Región Metropolitana enfrentarán este lunes cortes de suministro eléctrico programados por Enel. Según informó la empresa, las interrupciones se deben a trabajos de mantenimiento, mejoras en la calidad del servicio y la conexión de nuevos clientes.
En total, 10 comunas se verán afectadas durante la jornada con cortes que se extenderán por varias horas en determinados sectores.
Cortes de luz en Santiago para este lunes 18 de agosto: ¿cuáles serán las comunas afectadas?
Las comunas que tendrán suspensión del servicio eléctrico son: Colina, Estación Central, La Cisterna, La Florida, Las Condes, Maipú, Ñuñoa, Pudahuel, Quilicura y Vitacura.
Desde Enel recordaron que los horarios pueden estar sujetos a modificaciones y que toda la información actualizada se encuentra disponible en su sitio web oficial.
¿Cómo hacer un reclamo ante Enel por cortes de energía prolongados?
Los cortes prolongados de energía eléctrica representan un problema recurrente para miles de usuarios en Chile, especialmente en zonas abastecidas por Enel. Iniciar un reclamo formal ante la compañía distribuidora requiere seguir un procedimiento específico y contar con la documentación adecuada para respaldar la solicitud.
Comprender qué información es crucial y cómo presentarla de manera organizada es el primer paso para una gestión exitosa ante Enel y, si fuera necesario, ante los organismos reguladores.
Para realizar un reclamo a Enel por cortes de energía prolongados en Chile, puedes contactar a Enel directamente a través de su sitio web, teléfono o WhatsApp, o bien, presentar tu reclamo ante el SERNAC (Servicio Nacional del Consumidor) o la SEC (Superintendencia de Electricidad y Combustibles). Para cualquiera de las opciones que elijas, debes seguir las siguientes recomendaciones:
1. Sitio web: Ingresa al sitio web de Enel y busca la sección de contacto o reclamos. Completa el formulario con tus datos, los detalles del corte y cualquier información adicional que respalde tu reclamo.
2. Teléfono: Llama a los números de atención al cliente de Enel (600 696 0000 o 800 800 696) para reportar el corte y solicitar información sobre el tiempo de reposición y posibles compensaciones.
3. WhatsApp: Contacta a Enel a través de su número de WhatsApp (+56 9 9444 7606) y describe el problema. Puedes adjuntar fotos o videos para respaldar tu reclamo.