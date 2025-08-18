 Escándalo en un vuelo a Alicante: una pareja borracha mantiene relaciones sexuales a bordo
Escándalo en un vuelo a Alicante: una pareja borracha mantiene relaciones sexuales a bordo

El incidente ocurrió en un vuelo de EasyJet procedente de Londres. La pareja gritó que se uniría al “club de las alturas” y terminó siendo detenida al aterrizar en España.

EFE
Hace 5 Hs

Un vuelo de la compañía EasyJet con destino a Alicante se convirtió en escenario de un insólito escándalo el pasado 8 de agosto. Según ha revelado el Daily Mail, una pareja británica de treintañeros se emborrachó durante el trayecto y acabó manteniendo relaciones sexuales en el baño del avión, desatando la sorpresa y el malestar entre los pasajeros.

Varios testigos relataron que el episodio comenzó cuando ambos empezaron a beber en exceso mientras permanecían en sus asientos. “Hacían mucho ruido y la mujer parecía bastante borracha”, señaló una pasajera. Pese a las advertencias de la tripulación, la mujer se negó a dejar el alcohol y, cuando una azafata le sugirió que tomara café, gritó: “¡No voy a tomar café!”.

Momentos después, tambaleándose, la mujer corrió hacia el baño casi golpeando a un niño. Una vez dentro, llamó a su pareja para que la acompañara y, tras cerrar la puerta, comenzaron a escucharse ruidos fuertes, gemidos y golpes. Previamente, incluso habían anunciado en voz alta que iban a unirse al conocido mile high club, conocido en castellano como “el club de las alturas”, término usado para describir a quienes mantienen relaciones sexuales durante un vuelo.

La situación se volvió tan tensa que la tripulación avisó al piloto y una azafata intentó, sin éxito, sacar a la pareja del lavabo. Finalmente, al aterrizar en Alicante, las autoridades ya esperaban en la pista y detuvieron a los implicados de inmediato.

Tras lo sucedido, un portavoz de EasyJet lamentó el incidente: “Podemos confirmar que el vuelo EZY2317 de Luton a Alicante del 8 de agosto fue recibido por la policía al aterrizar debido al comportamiento disruptivo de algunos pasajeros. No toleramos este tipo de conductas a bordo. La seguridad y el bienestar de nuestros clientes y tripulación son siempre la máxima prioridad”.

El suceso ha generado un fuerte revuelo en redes sociales, donde muchos usuarios han calificado la escena como “vergonzosa” y “de película”.

