 Karol Lucero confirmó que le fue infiel a su esposa con una reconocida DJ: "Estoy muy afectado"
Karol Lucero confirmó que le fue infiel a su esposa con una reconocida DJ: "Estoy muy afectado"

El influencer y locutor radial se casó el 17 de octubre del 2024 con Fran Virgilio. El descargo del ex integrante de Mucho Gusto.

Hace 5 Hs

Karol Lucero se encuentra en el ojo del huracán tras la difusión de un video en redes sociales que expuso su infidelidad a su esposa, Fran Virgilio. La polémica estalló este domingo, cuando se viralizaron las declaraciones de Ilaisa Henríquez, una DJ de Concepción, quien aseguró haber mantenido relaciones con el ex integrante de Yingo.

Tras la viralización de la grabación, la periodista Paula Escobar se comunicó con el locutor radial para obtener su versión. Más tarde, compartió públicamente el intercambio que mantuvo con él. “Hace un rato atrás estuve hablando con Karol (...) Estuvimos conversando por teléfono, obviamente esta conversación la voy a guardar”, explicó en sus redes.

“Pero él me manda un WhatsApp dando su punto que me autoriza a hacerlo público y lo voy a leer textual, para que no haya tergiversación de ningún tipo”, agregó.

La confesión de Karol Dance

En el mensaje, Lucero asumió su responsabilidad: “Estoy muy afectado, asumo mi error y la cagué hasta el fondo. Soy el culpable de todo y caí. Estoy seguro de que esto lo planeó, salir en TV y que le van a pagar (a Ilaisa). Pero eso no es excusa”.

“El casado soy yo y no debí hacerlo. Fue solo una vez, pero ella buscaba el escándalo y Fran no merece pasar por todo esto. Por eso me mantengo al margen y no acepté dar mi versión, puesto que la verdad es una sola y yo cometí el error”, sumó.

Por último, el animador subrayó que ya conversó el tema con su pareja: “Ya lo hablé con mi esposa y mantengo en reserva lo que compete a nuestra vida privada por respeto a ella”.

