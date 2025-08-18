Dieta keto y descanso: así pasan sus vacaciones Paloma Cuevas y Luis Miguel en Marbella

Paloma Cuevas y Luis Miguel han vuelto a elegir Marbella como destino de vacaciones. La diseñadora y el cantante mexicano pasan estos días en la lujosa urbanización Sierra Blanca, manteniendo un perfil bajo y lejos de los focos. Aunque no han trascendido imágenes, diversas fuentes confirman que la pareja disfruta de una estancia en la que combinan discreción, encuentros sociales y una cuidada alimentación.
El pasado domingo fueron vistos en el privado de Marbella Club, donde permanecieron más de tres horas en la mesa, compartiendo una cena en la que destacaron alimentos vinculados a la dieta keto: pescado a la plancha, jamón Cinco Jotas, tomates de toro y pasta, todo acompañado de un vino tinto escogido personalmente por Luis Miguel. La velada se desarrolló en un ambiente animado, con la música de Quique Súper Mix y Lola, a la que incluso se unieron tarareando algunas canciones.
Discreción frente a la vida pública
Ese mismo día, la pareja había sido invitada a la gala solidaria Starlite, organizada por Sandra García-San Juan, pero decidieron no acudir y enviaron en su lugar a Paloma Ponce, la hija mayor de Cuevas y Enrique Ponce. La joven, al igual que su madre, mantiene un perfil muy discreto y evitó posar en el photocall, aunque fue vista junto a Daniella Bustamante, hija de Paula Echevarría, con quien mantiene una estrecha amistad.
Compromiso solidario
La faceta solidaria también forma parte de las vacaciones. Cuevas lleva años vinculada a la fundación “Niños en Alegría”, dedicada a mejorar la educación en comunidades vulnerables de México. La diseñadora ha viajado en varias ocasiones a Guerrero para visitar escuelas impulsadas por esta organización, participar en clases y conocer de primera mano el impacto de los donativos. Su hija mayor, Palomita, sigue sus pasos, implicándose en proyectos filantrópicos desde muy joven.
Encuentros con amigos en Marbella
Además de sus planes privados, la pareja ha aprovechado su estancia en la Costa del Sol para visitar a los Iglesias, con quienes mantienen una estrecha amistad. Paloma ha vuelto a montar a caballo en las cuadras de la familia, recordando los tiempos en que Cristina y Victoria Iglesias enseñaron a su hija Bianca el arte de la equitación. También se han dejado ver con Remedios Cervantes, Luis Alfonso de Borbón y Margarita Vargas, reforzando su círculo cercano en Marbella.
Un verano entre España y México
La presencia de Paloma Cuevas y Luis Miguel en Marbella ha sorprendido, especialmente porque semanas atrás la empresaria compartía en redes imágenes en El Palacio de Hierro, los grandes almacenes de lujo en México. Entre España y el país natal del cantante, la pareja mantiene un estilo de vida que combina el anonimato, la vida familiar, los proyectos solidarios y un cuidado equilibrio personal.