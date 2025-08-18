El pueblo más alto de Euskadi: un despoblado a casi 1.000 metros de altitud

Se trata de Iturrieta, localizado en el municipio de Salvatierra (Álava), a 972 metros de altitud sobre el nivel del mar. Este núcleo aparece documentado como despoblado desde 1563, lo que significa que ya en el siglo XVI había quedado abandonado. Sin embargo, siglos más tarde, durante la Segunda República, se instaló en la zona una granja dedicada al cultivo de patata, en torno a la cual nació un pequeño asentamiento que nunca llegó a prosperar. En la actualidad, este enclave no alcanza los diez habitantes.