El pueblo más alto de Euskadi: un despoblado a casi 1.000 metros de altitud

Euskadi es una de las comunidades más visitadas de España por su diversidad natural: desde los pintorescos pueblos costeros de Bizkaia y Gipuzkoa, hasta los rincones verdes y montañosos de Álava que esconden auténticas joyas desconocidas. Precisamente en esta última provincia se encuentra el pueblo más alto del País Vasco, un lugar singular que, pese a su historia, hoy no cuenta con vecinos estables.
Se trata de Iturrieta, localizado en el municipio de Salvatierra (Álava), a 972 metros de altitud sobre el nivel del mar. Este núcleo aparece documentado como despoblado desde 1563, lo que significa que ya en el siglo XVI había quedado abandonado. Sin embargo, siglos más tarde, durante la Segunda República, se instaló en la zona una granja dedicada al cultivo de patata, en torno a la cual nació un pequeño asentamiento que nunca llegó a prosperar. En la actualidad, este enclave no alcanza los diez habitantes.
Onraita, el pueblo habitado más alto de Euskadi
Aunque Iturrieta ostenta el título de ser el municipio situado a mayor altitud en Euskadi, si hablamos de pueblos habitados, el récord también está muy cerca. A poco más de seis kilómetros se encuentra Onraita (Erroeta en euskera), con 962 metros de altitud y una población reducida de 17 habitantes, según el padrón del Instituto Nacional de Estadística (INE) a 1 de enero de 2023.
Este pequeño núcleo refleja el fenómeno de la despoblación rural que afecta a numerosos enclaves de montaña en la península, aunque también conserva el encanto de ser uno de los rincones más singulares de Álava.
Un atractivo natural y cultural
La historia de Iturrieta y la pervivencia de Onraita son ejemplos de cómo los pueblos de Euskadi, tanto en la costa como en el interior, ofrecen una riqueza que combina naturaleza, tradición e identidad. Estos enclaves, casi suspendidos en el tiempo, invitan a descubrir un País Vasco diferente, donde la tranquilidad y los paisajes de altura conviven con el recuerdo de comunidades que un día estuvieron llenas de vida.