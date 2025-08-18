Se acerca el fin de la ola de calor: 17 provincias siguen en alerta por temperaturas extremas

La intensa ola de calor que atraviesa España en los últimos días comienza a dar sus últimas horas de respiro. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), este lunes 18 de agosto la entrada de un frente atlántico marcará el inicio del fin del episodio, con un descenso “notable” de las temperaturas en la mitad noroeste de la península.
Pese a ello, la Aemet advierte que los valores seguirán siendo “significativamente elevados” en el sudeste, Baleares y Canarias. En el valle del Guadalquivir y en las depresiones del sudeste, los termómetros volverán a rozar los 40 grados, lo que mantiene en alerta a 17 provincias.
Provincias en aviso por altas temperaturas
Nivel rojo: Murcia y Alicante.
Nivel naranja: Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla (Andalucía); Huesca (Aragón); Albacete (Castilla-La Mancha); Lleida (Cataluña); y en Baleares, Mallorca, Ibiza y Formentera.
Predicción meteorológica
La Aemet prevé nubosidad baja en el norte de Galicia y en el Cantábrico, con lluvias débiles y dispersas que podrían intensificarse por la tarde en el interior. También se esperan chubascos y tormentas en la mitad oriental peninsular, especialmente en zonas de montaña.
En cuanto a las temperaturas máximas, bajarán de forma generalizada, con descensos notables en la mitad noroeste y en el sur de Cataluña, aunque seguirán superando los 35 grados en buena parte de la mitad sur, el noreste y los archipiélagos.
Las mínimas, en cambio, se mantendrán elevadas: no bajarán de los 20 grados en la mitad sur, el nordeste y en las islas, con registros de hasta 25 grados en el Mediterráneo, el Guadalquivir y Canarias.
Comunidades Autónomas: previsión destacada
- Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco: nubosidad, lluvias débiles y descenso notable de temperaturas.
- Castilla y León, Navarra, La Rioja y Aragón: tormentas dispersas, bajada acusada de máximas y riesgo de chubascos fuertes en el Ibérico y Pirineo.
- Cataluña y Comunidad Valenciana: calor intenso en Lleida y Alicante, con tormentas vespertinas en zonas del interior.
- Andalucía, Murcia y Castilla-La Mancha: riesgo extremo por altas temperaturas, con registros superiores a los 40 grados en algunos puntos.
- Islas Baleares: descenso térmico en Mallorca, con cielos poco nubosos.
- Canarias: calima en altura y máximas que podrían alcanzar los 36 grados en Gran Canaria, con viento fuerte en zonas expuestas.
La ola de calor encara su recta final, pero el bochorno persistirá en buena parte del país, especialmente en el sur y el levante, donde la Aemet recomienda extremar precauciones por el impacto del calor en la salud y en la actividad diaria.