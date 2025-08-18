Se acerca el fin de la ola de calor: 17 provincias siguen en alerta por temperaturas extremas

La intensa ola de calor que atraviesa España en los últimos días comienza a dar sus últimas horas de respiro. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), este lunes 18 de agosto la entrada de un frente atlántico marcará el inicio del fin del episodio, con un descenso “notable” de las temperaturas en la mitad noroeste de la península.