 España: se buscan vecinos en Aroche, el bonito pueblo de Huelva con casas desde 11.000 euros y oportunidades para emprender
España: se buscan vecinos en Aroche, el bonito pueblo de Huelva con casas desde 11.000 euros y oportunidades para emprender

La iniciativa forma parte del proyecto Holapueblo, impulsado por Redeia, Alma Natura e IKEA, cuyo objetivo es revitalizar la España rural y garantizar el relevo generacional en pequeños municipios.

Aroche, un pintoresco municipio de la Sierra de Aracena (Huelva), busca atraer nuevos habitantes ofreciendo viviendas desde 11.000 euros y múltiples oportunidades para emprender en sectores como el turismo, la artesanía, la agricultura y el cuidado de mayores. La iniciativa forma parte del proyecto Holapueblo, impulsado por Redeia, Alma Natura e IKEA, cuyo objetivo es revitalizar la España rural y garantizar el relevo generacional en pequeños municipios.

Casas baratas en Aroche desde 11.000 euros

Uno de los principales atractivos de Aroche es el precio de la vivienda. En portales como Idealista se encuentran inmuebles desde tan solo 11.000 euros.

Una casa de 60 m² en la céntrica Calle Torres, cerca del castillo, libre de cargas y con buena estructura aunque necesita reforma.

Una vivienda independiente de 34 m² en la calle Cuesta por 14.000 euros, lista para quienes buscan invertir poco y disfrutar de la tranquilidad rural.

Ambas propiedades representan una opción ideal frente al alto coste de las grandes ciudades, ofreciendo un estilo de vida más económico y sostenible.

Oportunidades para emprender en Aroche

El municipio ofrece un abanico de sectores con gran potencial de crecimiento:

Turismo y artesanía: alojamientos rurales, comercios locales, área de caravanas y turismo de naturaleza.

Atención a mayores: apertura de centros de día y servicios asistenciales.

Oficios: gran demanda de albañiles, fontaneros y electricistas.

Ocio infantil y juvenil: creación de ludotecas y espacios recreativos.

Sector primario: industria cárnica, quesos, mieles, agricultura diversificada y sector forestal.

Turismo astronómico: gracias al reconocimiento Starlight, Aroche puede impulsar la observación de estrellas como atractivo único.

Servicios y calidad de vida en Aroche

Aroche cuenta con conexión a internet, carreteras accesibles, centros educativos, atención médica y una variada oferta cultural y deportiva. Además, el Ayuntamiento impulsa el emprendimiento ofreciendo:

Locales en el mercado de abastos y naves municipales en alquiler.

Acceso a terrenos agrícolas y ganaderos.

Censo de viviendas para familias.

Apoyo a nuevos proyectos que dinamicen la economía local.

Un pueblo con historia, naturaleza y gastronomía

Aroche no solo destaca por su patrimonio histórico y cultural, sino también por su gastronomía. La salchicha arochena, elaborada exclusivamente en el municipio, es uno de los productos más reconocidos de la Sierra de Huelva y motor de su economía.

Con naturaleza, tradición y vivienda asequible, Aroche se presenta como una opción ideal para quienes buscan cambiar de vida, emprender y formar parte de una comunidad en pleno crecimiento.

