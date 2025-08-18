España: se buscan vecinos en Aroche, el bonito pueblo de Huelva con casas desde 11.000 euros y oportunidades para emprender

Aroche, un pintoresco municipio de la Sierra de Aracena (Huelva), busca atraer nuevos habitantes ofreciendo viviendas desde 11.000 euros y múltiples oportunidades para emprender en sectores como el turismo, la artesanía, la agricultura y el cuidado de mayores. La iniciativa forma parte del proyecto Holapueblo, impulsado por Redeia, Alma Natura e IKEA, cuyo objetivo es revitalizar la España rural y garantizar el relevo generacional en pequeños municipios.