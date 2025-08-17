Capturaron en Colombia al sicario liberado por error en Chile, que creían que se refugiaba en Argentina

Luego de que provincias patagónicas hayan estado en alerta roja por la posible presencia del sicario venezolano Alberto Carlos Mejía Hernández (18), la Policía de Colombia confirmó la detención del criminal que tenía una orden de captura internacional tras haber sido liberado en Chile por un error administrativo de la Justicia.
Mejía Hernández está apuntado como el principal sospechoso en el crimen de José Reyes Ossa (43), más conocido como el "Rey de Meiggs".
Fuentes de la investigación indicaron que el sicario venezolano había sido visto recientemente en la ciudad chilena de Osorno, a más de cien kilómetros de Villa La Angostura, por lo que se encendieron las alarmas en las provincias patagónicas argentinas.
El criminal salió de la cárcel el pasado 9 de julio después de una orden emitida por la jueza Irene Rodríguez, en lo que se trató de un error administrativo. Tres días más tarde se emitió una orden de captura internacional por parte de Interpol.
Mejía Hernández, en su huida, habría llegado a Perú luego de pagar 2,5 millones de pesos a un taxista para que lo trasladara desde Santiago de Chile hasta Iquique. Allí permaneció unas horas en un hostal antes de dirigirse a Arica, desde donde habría cruzado de manera irregular por un paso cercano a Chacalluta hacia Tacna, en territorio peruano.
Finalmente, la Policía de Colombia confirmó durante el sábado la captura del sicario con la colaboración de Interpol, en la ciudad de Barrancabermeja, a orillas del río Magdalena.