Capturaron en Colombia al sicario liberado por error en Chile, que creían que se refugiaba en Argentina

Mejía Hernández, en su huida, habría llegado a Perú luego de pagar 2,5 millones de pesos a un taxista para que lo trasladara desde Santiago de Chile hasta Iquique. Allí permaneció unas horas en un hostal antes de dirigirse a Arica, desde donde habría cruzado de manera irregular por un paso cercano a Chacalluta hacia Tacna, en territorio peruano.