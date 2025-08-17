Horóscopo chino: cómo le irá a Chile en la segunda mitad del año, según Ludovica Squirru

Horóscopo chinos: las predicciones anuales de Ludovica Squirru para Chile

El 2025 se perfila como un año de crecimiento económico en la mayor parte de Chile. Se espera un fortalecimiento de las infraestructuras, lo que facilitará el avance en las diversas exportaciones del país. Además, se abrirán las puertas a nuevos mercados, generando beneficios para distintos sectores productivos. Sin embargo, la astróloga advierte sobre la inarmonía entre Júpiter (expansivo) y el Sol (decisiones), lo que sugiere la necesidad constante de evaluaciones estratégicas para mantener el equilibrio.