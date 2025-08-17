 Rosario Bravo habló tras el escándalo con Daniel Fuenzalida: "No tengo ningún rencor"
Rosario Bravo habló en extenso tras la polémica con Daniel Fuenzalida y el fin de su podcast ¿Cómo están los weones?

Hace 10 Min

Tras la polémica con Daniel Fuenzalida que llevó al fin del podcast "¿Cómo están los weones?", Rosario Bravo decidió ponerle fin a las especulaciones sobre cómo se siente y habló sobre su presente. "Ya pasó y está todo bien", sentenció la conductora sobre el conflicto con su ahora ex compañero.

El conflicto se originó luego de que trascendiera que Fuenzalida había registrado la marca comercial del podcast a su nombre sin que Bravo lo sepa. Por este motivo, la dupla optó por cerrar el podcast para resolver el asunto y grabó el episodio final por separado. 

¿Qué dijo Rosario Bravo sobre el escándalo con Daniel Fuenzalida?

"Estoy muy tranquila. Todo lo que se tenía que resolver, ya está resuelto", aseguró Rosario Bravo a Página 7 en un evento de ISDIN, destacando su enfoque en proyectos personales, su fundación, colaboraciones con marcas y la radio, además de evaluar nuevas ofertas. 

Respecto a la mediática clausura de su podcast, Bravo la calificó de "muy fuerte", expresando su pesar por la exposición de información privada y la presencia de periodistas en su hogar, situación que espera no volver a vivir. 

Sin embargo, la figura de TikTok enfatizó que "no tengo ningún rencor, ya está todo resuelto y él (Daniel) hizo todo lo que tenía que hacer. Yo también estoy preocupada de que él esté bien". Bravo reveló que conocía la situación hace tiempo y ya la había "digerido", lamentando que se hiciera pública justo al cierre. 

"Necesitaba un descanso de eso, porque la exposición me complicó mucho", explicó. "Me complicó ver periodistas fuera de mi casa tanto tiempo, que me llame tanta gente, el no saber si es mejor hablar o no hablar. Yo hice lo que me recomendaron, porque yo no hubiera dicho nada. Y sentí que Daniel dijo todo, porque no había dos versiones", concluyó.

¿Qué dijo Rosario Bravo sobre un posible acercamiento a Daniel Fuenzalida?

"Yo no lo quería dar más al tema, porque siento que le han dado demasiado a una cuestión que está muy cerrada. Entonces yo digo 'supérenlo'. Nosotros ya lo superamos, así que supérenlo'", manifestó Rosario Bravo, pidiendo cerrar el capítulo de la polémica. 

A pesar de todo, la influencer dejó abierta la puerta a un futuro acercamiento con Daniel Fuenzalida: "A Daniel le tengo mucho cariño y quiero que él esté bien. El tiempo sana todo y en algún minuto vamos a poder hablar tranquilos, cuando él también esté mejor, porque le ha tocado duro, ya que han salido más cosas", sostuvo. 

Por último, al referirse a su tatuaje de "¿Cómo están los weones?", Bravo fue tajante: "Orgullosa lo tengo, porque fue una linda etapa de mi vida. Es la frase que a mí me vio nacer en TikTok y lo llevo con mucho orgullo", sellando así su decisión de conservarlo.

