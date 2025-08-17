 Emilia Dides denunció discriminación tras ser apartada de un proyecto por su embarazo
Secciones
Chile

Emilia Dides denunció discriminación tras ser apartada de un proyecto por su embarazo

La modelo y ex Miss Universo Chile espera su primer hijo con el deportista Sammis Reyes.

Emilia Dides fue desvinculada de importante proyecto tras quedar embarazada
Hace 20 Min

El mundo del espectáculo está revolucionado con la noticia de Emilia Dides. La ex Miss Universo Chile anunció en sus redes sociales que será madre junto a su pareja, el deportista Sammis Reyes. La pareja eligió un romántico video en el desierto para confirmar que la modelo está embarazada.

Emilia Dides y Sammis Reyes anunciaron que esperan a su primer hijo: “El mejor regalo”

Emilia Dides y Sammis Reyes anunciaron que esperan a su primer hijo: “El mejor regalo”

La noticia de su embarazo le trajo a Dides consecuencias en su trabajo como modelo, pues, según reveló en su cuenta de TikTok, donde cuenta con más de 800.000 seguidores, fue desvinculada de una importante colaboración. "Estoy embarazada... Yo nunca pensé que lo iba a decir así tan pronto", comenzó su relato.

Emilia Dides denunció discriminación tras ser apartada de un proyecto por su embarazo

"Pero se mueren lo que me pasó. Yo estaba trabajando con una marca y teníamos un viaje en Septiembre. Es una marca que amaba demasiado, bueno la amo, no por lo que pasó ahora la dejé de amar", continuó declarando la modelo.

"¿Me van a creer que me sacaron del viaje y de la marca?, y fue dos días después de contar mi embarazo. Sí hubo un tema de comunicación y mea culpa de mi parte por supuesto, pero ninguna posibilidad que sea como para sacarme de la marca", agregó.

"En resumen, yo tenía que subir cierto contenido en todo un año y hay un contenido que decidí subirlo un mes después de que ellos me lo pidieron. Se los comuniqué de la mejor manera posible y me dijeron 'ok, todo perfecto'", reveló la modelo.  "Salió la noticia de que estaba embarazada y me llamaron para sacarme del viaje", cerró la modelo.

Con todo este contexto, la ex MIss Universo Chile terminó lanzando una reflexión para todos sus seguidores: "Solamente digo que estar embarazada no es una restricción de nada y tampoco es una prohibición de nada. Parece que en esta generación las personas son desechables", concluyó Emilia Dides.

Temas Chile
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Estrenaron el comercial que Dua Lipa grabó en Chile: las impactantes imágenes del desierto de Atacama
1

Estrenaron el comercial que Dua Lipa grabó en Chile: las impactantes imágenes del desierto de Atacama

Gonzalo Valenzuela y la emotiva confesión sobre la epilepsia de su hijo Silvestre
2

Gonzalo Valenzuela y la emotiva confesión sobre la epilepsia de su hijo Silvestre

Emilia Dides denunció discriminación tras ser apartada de un proyecto por su embarazo
3

Emilia Dides denunció discriminación tras ser apartada de un proyecto por su embarazo

Más Noticias
Estrenaron el comercial que Dua Lipa grabó en Chile: las impactantes imágenes del desierto de Atacama

Estrenaron el comercial que Dua Lipa grabó en Chile: las impactantes imágenes del desierto de Atacama

Gonzalo Valenzuela y la emotiva confesión sobre la epilepsia de su hijo Silvestre

Gonzalo Valenzuela y la emotiva confesión sobre la epilepsia de su hijo Silvestre

Comentarios