El mundo del espectáculo está revolucionado con la noticia de Emilia Dides. La ex Miss Universo Chile anunció en sus redes sociales que será madre junto a su pareja, el deportista Sammis Reyes. La pareja eligió un romántico video en el desierto para confirmar que la modelo está embarazada.
La noticia de su embarazo le trajo a Dides consecuencias en su trabajo como modelo, pues, según reveló en su cuenta de TikTok, donde cuenta con más de 800.000 seguidores, fue desvinculada de una importante colaboración. "Estoy embarazada... Yo nunca pensé que lo iba a decir así tan pronto", comenzó su relato.
Emilia Dides denunció discriminación tras ser apartada de un proyecto por su embarazo
"Pero se mueren lo que me pasó. Yo estaba trabajando con una marca y teníamos un viaje en Septiembre. Es una marca que amaba demasiado, bueno la amo, no por lo que pasó ahora la dejé de amar", continuó declarando la modelo.
"¿Me van a creer que me sacaron del viaje y de la marca?, y fue dos días después de contar mi embarazo. Sí hubo un tema de comunicación y mea culpa de mi parte por supuesto, pero ninguna posibilidad que sea como para sacarme de la marca", agregó.
"En resumen, yo tenía que subir cierto contenido en todo un año y hay un contenido que decidí subirlo un mes después de que ellos me lo pidieron. Se los comuniqué de la mejor manera posible y me dijeron 'ok, todo perfecto'", reveló la modelo. "Salió la noticia de que estaba embarazada y me llamaron para sacarme del viaje", cerró la modelo.
Con todo este contexto, la ex MIss Universo Chile terminó lanzando una reflexión para todos sus seguidores: "Solamente digo que estar embarazada no es una restricción de nada y tampoco es una prohibición de nada. Parece que en esta generación las personas son desechables", concluyó Emilia Dides.