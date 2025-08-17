Gonzalo Valenzuela y la emotiva confesión sobre la epilepsia de su hijo Silvestre

Para Valenzuela, la madurez y disciplina de su hijo Silvestre para lidiar con la epilepsia es motivo de orgullo. El actor señaló que, desde que su hijo hizo consciente su condición, “no ha fallado nunca y eso habla de su madurez. Uno va transitando junto a él”. Enfatizó la importancia de la responsabilidad familiar ante la enfermedad y la necesidad de entender que “cada hijo es distinto, cada vida es particular… Los hijos no nos pertenecen, los hijos son. Nos acompañan. Y, en este caso, este es mi Silvestre”.