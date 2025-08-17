Estrenaron el comercial que Dua Lipa grabó en Chile: las impactantes imágenes del desierto de Atacama

El esperado regreso de Dua Lipa a Chile

Después de varios días en nuestro país, la intérprete de Houdini publicó un dump en donde escribió: "¡Gracias Chile! Me encanta mucho aquí, nos vemos pronto”. Dua Lipa cumplirá su promesa, pues regresa a territorio nacional en noviembre. Se presentará su Radical Optimism Tour en dos shows en el Estadio Nacional programados para el 11 y 12 de noviembre. Todavía quedan tickets para el segundo show. Puedes adquirirlas en Ticketmaster.