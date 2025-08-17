Estrenaron el comercial que Dua Lipa grabó en Chile: las impactantes imágenes del desierto de Atacama

Este viernes se estrenó el comercial que Dua Lipa grabó en Chile, y los usuarios de las redes sociales, especialmente los de nuestro país, no dejaron de expresar su orgullo por haber sido parte de la pieza publicitaria.
Recordemos que en enero, Dua Lipa aterrizó en tierras chilenas para grabar un comercial. En la ocasión, la artista visitó el Cajón del Maipo, la región de Atacama y el centro de Santiago.
A través de redes sociales, Yves Saint Laurent publicó un registro de la cantante en las locaciones chilenas. "Último minuto: Dua Lipa está en camino, alimentada por el espíritu de la libertad”, escribieron en un post. Mientras que otro agregaron: "¿Qué te hace LIBRE? @dualipa va primero".
El esperado regreso de Dua Lipa a Chile
Después de varios días en nuestro país, la intérprete de Houdini publicó un dump en donde escribió: "¡Gracias Chile! Me encanta mucho aquí, nos vemos pronto”. Dua Lipa cumplirá su promesa, pues regresa a territorio nacional en noviembre. Se presentará su Radical Optimism Tour en dos shows en el Estadio Nacional programados para el 11 y 12 de noviembre. Todavía quedan tickets para el segundo show. Puedes adquirirlas en Ticketmaster.