Tras jornadas de temperaturas abrasadoras que han llevado a España a registrar picos de 44° y a vivir lo que muchos han descrito como noches "infernales", la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha lanzado un anuncio que podría ser un respiro para todo el país. La ola de calor que ha mantenido en vilo a casi todas las comunidades autónomas parece tener los días contados.
Este esperado comunicado abre un interrogante que miles de personas se hacen desde hace semanas: ¿Estamos finalmente ante el fin del calor extremo que ha roto récords y ha puesto a prueba la resistencia de la población? Aemet ha puesto fecha al inicio de este cambio de tiempo, sugiriendo un giro radical en las condiciones meteorológicas que podría traer el tan ansiado alivio.
Importante anuncio de Aemet: ¿España se despide de la ola de calor extremo?
La Aemet anuncia que la ola de calor finalizará el lunes, aunque el alivio comenzará a sentirse antes con una bajada significativa de las temperaturas. Esto se debe a la llegada de una vaguada y una masa de aire atlántica que inestabilizarán la atmósfera. No obstante, el este de España, y en particular la Comunidad Valenciana, mantendrán las alertas por calor extremo.
El descenso térmico será casi generalizado, pero se espera que los termómetros sigan superando los 35° en el sur peninsular, las depresiones del noreste, Baleares y Canarias. Además, se podrían alcanzar los 40° en el valle del Guadalquivir, el bajo Ebro, Murcia y Valencia.
Por las noches, las mínimas disminuirán en el noroeste, pero se mantendrán por encima de los 20° en el sur peninsular y los 25° en el Mediterráneo. El martes, con el fin de la ola de calor, el descenso de las máximas continuará en el este y en el Guadalquivir. A pesar de esto, las temperaturas seguirán por encima de los 35° en algunas zonas del sur, Canarias y Baleares. Las mínimas nocturnas seguirán superando los 20° en el sur y los 25° en el Mediterráneo.