Importante anuncio de Aemet: ¿España se despide de la ola de calor extremo?

Por las noches, las mínimas disminuirán en el noroeste, pero se mantendrán por encima de los 20° en el sur peninsular y los 25° en el Mediterráneo. El martes, con el fin de la ola de calor, el descenso de las máximas continuará en el este y en el Guadalquivir. A pesar de esto, las temperaturas seguirán por encima de los 35° en algunas zonas del sur, Canarias y Baleares. Las mínimas nocturnas seguirán superando los 20° en el sur y los 25° en el Mediterráneo.