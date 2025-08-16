Senderismo en Galicia: la ruta veraniega que conquista en plena Ribeira Sacra

Si estás buscando una escapada refrescante para este verano, Galicia vuelve a posicionarse como uno de los destinos más atractivos para los amantes del senderismo. En pleno corazón de la Ribeira Sacra, una de las regiones naturales más impresionantes de España, se acaba de inaugurar una ruta que promete convertirse en un nuevo imprescindible: la Ruta A Embelesadora, con inicio en el municipio lucense de Taboada.
Este itinerario circular supera los 10 kilómetros y parte desde la Capilla da Iglesia de Vilela, permitiendo a los senderistas sumergirse en un paisaje donde el río Miño, los frondosos bosques gallegos y las vistas panorámicas se combinan para ofrecer una experiencia inigualable. Con temperaturas agradables incluso en verano, esta zona del noroeste peninsular es perfecta para huir del calor extremo y conectar con la naturaleza.
Ruta A Embelesadora en la Ribeira Sacra: senderismo entre aldeas, embalses y paisajes únicos
A lo largo del camino, los viajeros atraviesan aldeas con encanto como Sobrecedo y Campo, disfrutan del verde intenso de la Ribeira Sacra y pueden contemplar joyas como el embalse de Belesar o, si el nivel del agua lo permite, el Castro Candaz, un yacimiento prerromano que permanece oculto bajo las aguas durante buena parte del año.
Con una duración aproximada de tres horas, esta ruta permite descubrir la esencia más auténtica de Galicia, sin grandes exigencias físicas y con un paisaje que cambia a cada paso. Ideal para disfrutar en solitario, en pareja o en familia.
Además, quienes busquen una opción más breve pueden optar por el Camiño dos Mouros, otra ruta recientemente habilitada en la misma zona. Con apenas dos kilómetros de recorrido, esta pequeña joya también guarda su cuota de misterios y paisajes espectaculares.
Con estas nuevas incorporaciones, Taboada se consolida como uno de los destinos de senderismo más destacados de Galicia, ofreciendo rutas accesibles, paisajes únicos y la posibilidad de reconectar con la tierra y la historia en cada paso.
Si estás planeando una escapada este verano, apunta la Ribeira Sacra y su Ruta A Embelesadora en tu lista. Porque a veces, el paraíso está más cerca de lo que crees.