Senderismo en Galicia: la ruta veraniega que conquista en plena Ribeira Sacra

Si estás buscando una escapada refrescante para este verano, Galicia vuelve a posicionarse como uno de los destinos más atractivos para los amantes del senderismo. En pleno corazón de la Ribeira Sacra, una de las regiones naturales más impresionantes de España, se acaba de inaugurar una ruta que promete convertirse en un nuevo imprescindible: la Ruta A Embelesadora, con inicio en el municipio lucense de Taboada.