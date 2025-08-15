Una reconocida cerveza chilena es seleccionada como la mejor del mundo los World Beer Awards 2025

Considerado uno de los certámenes cerveceros más importantes del planeta, los World Beer Awards reúnen cada año en Londres a cientos de cervezas de distintos países para elegir a las mejores del mundo en cada estilo.
En la edición 2025, Chile volvió a destacarse gracias a la participación de Kross, la cervecería chilena más premiada, que alcanzó un nuevo hito para la industria nacional al obtener cuatro galardones, incluyendo un Oro y Country Winner, además de un World’s Best para su icónica Stout.
El jurado internacional, compuesto por grandes expertos de la industria, otorgó a Kross los siguientes reconocimientos:
- Kross Stout: Oro - Country Winner y World’s Best / Stout & Porter / Oatmeal Stout
- Kross Berries: Plata / Flavoured Beer / Fruit & Vegetable
- Kross Pils: Plata / Lager / Hoppy Pilsner
- Kross Golden: Plata / Pale Beer / English Style Pale Ale
“Cada una de estas medallas es un reconocimiento al oficio, cariño y pasión que ponemos en cada una de las recetas y creaciones que hacemos. Que nuestra Stout, la primera cerveza que creamos, esté entre las mejores del mundo y que Berries haya ganado su primera medalla, son hitos que nos llenan de orgullo. Representar a Chile en este escenario es un enorme honor”, comenta Asbjorn Gerlach, co-fundador y Brewmaster de Kross.
Los World Beer Awards se realizan anualmente y evalúan cervezas de todo el mundo bajo estrictos parámetros de calidad y autenticidad de estilo.
Obtener un World’s Best por segunda vez, como es el caso de Kross Stout, tras coronarse también en 2023, implica que la cerveza fue reconocida como la mejor de su categoría en el mundo. En 2024, Kross Maibock también alcanzó el mismo reconocimiento.