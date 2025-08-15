Solo hay 10 universidades españolas entre las 500 mejores del mundo, según el ranking de Shanghái 2025

El prestigioso Ranking Académico de Universidades del Mundo (ARWU) 2025, más conocido como ranking de Shanghái, ha vuelto a colocar a España en una posición discreta dentro del panorama universitario internacional. De las 36 universidades españolas que han logrado situarse entre las 1.000 mejores, únicamente 10 se encuentran en el top 500 global.
Como cada 15 de agosto, la clasificación ha revelado que la Universidad de Harvard encabeza la lista, seguida por Stanford y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), todas de Estados Unidos.
En el ámbito nacional, la Universidad de Barcelona mantiene su liderazgo y este año da un paso adelante: figura entre las 200 mejores del mundo, mejorando su posición respecto a 2023, cuando estaba en la franja 201-300. En la segunda mejor posición para España se sitúa la Universidad de Valencia, que se mantiene en el grupo de 201-300.
En la franja 301-400 se encuentran la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad Complutense, la Pompeu Fabra, la Universidad de Granada y la Universidad del País Vasco. Por su parte, la Universidad Politécnica de Valencia y la Universidad de Sevilla aparecen en el rango 401-500, completando así el grupo de las 10 mejores de España según el ranking.
El informe también deja movimientos significativos:
- Entrada destacada: la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria se estrena en el ranking en la franja 901-1000.
- Salida notable: la Universidad de Valladolid desaparece de la clasificación tras figurar en 2024 en la franja 901-1000.
- Ocho centros empeoran posición: Murcia, La Laguna, Islas Baleares, Lleida, Málaga, Jaume I, Castilla-La Mancha y Girona.
- Mejoras importantes: Oviedo, Rovira i Virgili, Politécnica de Cataluña, Cantabria y Jaén escalan posiciones.
Más allá del top 500, otras universidades españolas se reparten entre las diferentes franjas:
- 501-600: Universidad de Navarra, Salamanca, Santiago de Compostela y Zaragoza.
- 601-700: Politécnica de Madrid, Alicante, Murcia, Oviedo y Rovira i Virgili.
- 701-800: Politécnica de Cataluña, Alcalá, Cantabria, Extremadura, La Laguna e Islas Baleares.
- 801-900: Jaén, Lleida, Málaga y Vigo.
- 901-1000: Carlos III de Madrid, Jaume I, Cádiz, Castilla-La Mancha, Córdoba, Girona y Las Palmas de Gran Canaria.
El ranking de Shanghái, uno de los más influyentes del mundo académico, evalúa aspectos como la calidad de la investigación, la producción científica, el impacto académico y la obtención de premios internacionales, consolidándose como un termómetro clave de la competitividad universitaria global.