 Trabaja en la Universidad de Chile: conocé cuáles son las vacantes disponibles y cómo postular
Chile

Trabaja en la Universidad de Chile: conocé cuáles son las vacantes disponibles y cómo postular

Desde cargos de ingeniería hasta docencia, con sueldos que llegan a $5 millones.

Hace 1 Hs

La Universidad de Chile, reconocida como una de las casas de estudios más importantes del país e incluso del continente, anunció la apertura de nuevas oportunidades laborales para distintos cargos dentro de su plantel universitario.

En esta ocasión, las vacantes están destinadas exclusivamente a profesionales interesados en integrarse a la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, y todas las posiciones disponibles se concentran en la región Metropolitana, a diferencia de convocatorias anteriores que abarcaban otras regiones del país.

Actualizadas al 14 de agosto, las vacantes ofrecidas por la Universidad de Chile son las siguientes:

- Líder de Transferencia Tecnológica (Santiago): $5.000.000

- Ingeniero de Software (Santiago): $2.500.000

- Coordinador(a) de Docencia Ejecutiva (Santiago): $1.469.770

- Diseñador(a) 22 horas (Santiago): $1.000.000

¿Cómo postular?

Las postulaciones se realizan a través del Portal de Empleos Públicos del Servicio Civil. Al ingresar a www.empleospublicos.cl, se debe escribir "Universidad de Chile" en el buscador y presionar buscar.

Al seleccionar la vacante de interés, los aspirantes podrán conocer los detalles de la convocatoria, incluyendo la renta, condiciones del cargo, funciones, requisitos y las etapas de selección.

Quienes deseen postular deberán hacer clic en "postular a la convocatoria", iniciar sesión con Clave Única o con su cuenta de Empleos Públicos, y adjuntar los documentos requeridos para completar la postulación.

