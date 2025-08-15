 En medio de sus días más difíciles, Camila Andrade explotó contra Adriana Barrientos por vincularla con ex chico reality
Secciones
Chile

En medio de sus días más difíciles, Camila Andrade explotó contra Adriana Barrientos por vincularla con ex chico reality

La ex Miss Chile desmintió tajantemente haber tenido un romance con un modelo argentino y cuestionó la veracidad de las declaraciones de la panelista de Zona de Estrellas.

Camila Andrade explotó contra Adriana Barrientos por vincularla con ex chico reality.
Hace 1 Hs

En medio del difícil momento personal que vive tras su quiebre con Francisco Kaminski, Camila Andrade salió al cruce de Adriana Barrientos, luego de que la panelista de Zona de Estrellas la vinculara sentimentalmente con el modelo argentino Leandro Penna.

El triste desahogo de Camila Andrade tras quiebre con Francisco Kaminski: "son días difíciles"

El triste desahogo de Camila Andrade tras quiebre con Francisco Kaminski: son días difíciles

Durante el programa, Barrientos aseguró que Andrade y Penna “estuvieron juntos, fueron pareja. (Camila) estuvo con Leandro Penna antes de Kaminski”. 

Además, insinuó que el trasandino buscaría “recuperar” este supuesto romance, basándose en que “se volvieron a seguir” en redes sociales.

El desmentido de Camila Andrade

En la emisión del jueves, la propia Barrientos reveló que Andrade la contactó en privado para enfrentarla por estas declaraciones, enviándole mensajes en los que negó tajantemente la versión. “Adriana, hola te habla Camila Andrade. Estoy viendo unas declaraciones tuyas, donde estás contando un episodio de una fiesta o algo así, donde supuestamente yo estaba con Leandro, que ‘a mí me gustaba mucho’. Aseguras que fuimos pareja, me parece horrible que inventes algo así. Jamás he tenido absolutamente nada con Leandro”, expresó Andrade, visiblemente molesta.

Francisco Kaminski confirmó su dolorosa ruptura con Camila Andrade: "Es injusto para ella"

Francisco Kaminski confirmó su dolorosa ruptura con Camila Andrade: Es injusto para ella

La modelo también aclaró que nunca dejó de seguir al argentino en redes y que entre ambos solo ha existido una relación cordial. “Siempre he mantenido una buena relación con él, pero te recalco, JAMÁS he tenido algo con él, así que te pido por favor aclares eso, porque estás faltando a la verdad, Adriana”, insistió.

No dudó en calificar a Barrientos como “malintencionada” y en cuestionar su credibilidad: “Me sorprende viniendo de ti, que siempre he considerado hablas con la verdad”.

La ex Miss Chile cerró su descargo con un pedido a la panelista para que verifique la información antes de emitir juicios: “Estás muy perdida, yo ni cercaaaa de tener algo con él. Para la próxima te pido averigües bien antes de afirmar una información de este calibre. Sobre todo en el momento en el que me encuentro, que como sabrás no es nada fácil”.

Temas Santiago de ChileChileLeandro PennaArgentina
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La desconcertante reacción de Pancha Merino por la foto de Andrea Marocchino con otra mujer
1

La desconcertante reacción de Pancha Merino por la foto de Andrea Marocchino con otra mujer

Trágico accidente en Talca: carabinero murió tras chocar su moto cuando se dirigía a un procedimiento
2

Trágico accidente en Talca: carabinero murió tras chocar su moto cuando se dirigía a un procedimiento

En medio de sus días más difíciles, Camila Andrade explotó contra Adriana Barrientos por vincularla con ex chico reality
3

En medio de sus días más difíciles, Camila Andrade explotó contra Adriana Barrientos por vincularla con ex chico reality

Así se filmó la impactante escena del barranco de Martina que conmocionó a los fans de Los Casablanca
4

Así se filmó la impactante escena del barranco de Martina que conmocionó a los fans de Los Casablanca

Más Noticias
La desconcertante reacción de Pancha Merino por la foto de Andrea Marocchino con otra mujer

La desconcertante reacción de Pancha Merino por la foto de Andrea Marocchino con otra mujer

Trágico accidente en Talca: carabinero murió tras chocar su moto cuando se dirigía a un procedimiento

Trágico accidente en Talca: carabinero murió tras chocar su moto cuando se dirigía a un procedimiento

Así se filmó la impactante escena del barranco de Martina que conmocionó a los fans de Los Casablanca

Así se filmó la impactante escena del barranco de Martina que conmocionó a los fans de Los Casablanca

Cinco comunas de Santiago estarán sin luz este jueves 14: ¿cuáles son y durante cuánto tiempo?

Cinco comunas de Santiago estarán sin luz este jueves 14: ¿cuáles son y durante cuánto tiempo?

Decretan como de riesgo el funeral de Barbie narco chilena: cómo será el protocolo de seguridad

Decretan como "de riesgo" el funeral de "Barbie narco chilena": cómo será el protocolo de seguridad

Escándalo: filtraron las fotos que confirmarían la infidelidad de Andrea Marocchino a Pancha Merino

Escándalo: filtraron las fotos que confirmarían la infidelidad de Andrea Marocchino a Pancha Merino

¿Qué pasará con Julián Elfenbein? La palabra de Julio César Rodríguez sobre el futuro del animador en CHV

¿Qué pasará con Julián Elfenbein? La palabra de Julio César Rodríguez sobre el futuro del animador en CHV

Tendremos el final que...”: el último mensaje de la Barbie narco chilena en Facebook

"Tendremos el final que...”: el último mensaje de la Barbie narco chilena en Facebook

Comentarios