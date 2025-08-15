En medio de sus días más difíciles, Camila Andrade explotó contra Adriana Barrientos por vincularla con ex chico reality

En medio del difícil momento personal que vive tras su quiebre con Francisco Kaminski, Camila Andrade salió al cruce de Adriana Barrientos, luego de que la panelista de Zona de Estrellas la vinculara sentimentalmente con el modelo argentino Leandro Penna.
Durante el programa, Barrientos aseguró que Andrade y Penna “estuvieron juntos, fueron pareja. (Camila) estuvo con Leandro Penna antes de Kaminski”.
Además, insinuó que el trasandino buscaría “recuperar” este supuesto romance, basándose en que “se volvieron a seguir” en redes sociales.
El desmentido de Camila Andrade
En la emisión del jueves, la propia Barrientos reveló que Andrade la contactó en privado para enfrentarla por estas declaraciones, enviándole mensajes en los que negó tajantemente la versión. “Adriana, hola te habla Camila Andrade. Estoy viendo unas declaraciones tuyas, donde estás contando un episodio de una fiesta o algo así, donde supuestamente yo estaba con Leandro, que ‘a mí me gustaba mucho’. Aseguras que fuimos pareja, me parece horrible que inventes algo así. Jamás he tenido absolutamente nada con Leandro”, expresó Andrade, visiblemente molesta.
La modelo también aclaró que nunca dejó de seguir al argentino en redes y que entre ambos solo ha existido una relación cordial. “Siempre he mantenido una buena relación con él, pero te recalco, JAMÁS he tenido algo con él, así que te pido por favor aclares eso, porque estás faltando a la verdad, Adriana”, insistió.
No dudó en calificar a Barrientos como “malintencionada” y en cuestionar su credibilidad: “Me sorprende viniendo de ti, que siempre he considerado hablas con la verdad”.
La ex Miss Chile cerró su descargo con un pedido a la panelista para que verifique la información antes de emitir juicios: “Estás muy perdida, yo ni cercaaaa de tener algo con él. Para la próxima te pido averigües bien antes de afirmar una información de este calibre. Sobre todo en el momento en el que me encuentro, que como sabrás no es nada fácil”.