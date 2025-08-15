En medio de sus días más difíciles, Camila Andrade explotó contra Adriana Barrientos por vincularla con ex chico reality

El desmentido de Camila Andrade

En la emisión del jueves, la propia Barrientos reveló que Andrade la contactó en privado para enfrentarla por estas declaraciones, enviándole mensajes en los que negó tajantemente la versión. “Adriana, hola te habla Camila Andrade. Estoy viendo unas declaraciones tuyas, donde estás contando un episodio de una fiesta o algo así, donde supuestamente yo estaba con Leandro, que ‘a mí me gustaba mucho’. Aseguras que fuimos pareja, me parece horrible que inventes algo así. Jamás he tenido absolutamente nada con Leandro”, expresó Andrade, visiblemente molesta.