La desconcertante reacción de Pancha Merino por la foto de Andrea Marocchino con otra mujer

Luego de confirmar su separación, Pancha Merino y Andrea Marocchino vuelven a ser noticia y esta vez por la filtración de fotos del italiano con otra mujer. Ahora, todo parece indicar que la ruptura entre la artista chilena y el empresario italiano había sido por una infidelidad por parte de él.
La especialista en farándula Cecilia Gutiérrez filtró unas imágenes en las que se ve a Morscchino con otra mujer. Según contó la periodista, tenía esas imágenes desde hace tiempo pero que prefirió guardarlas hasta ahora que las sacó a la luz.
“Pasó el tiempo, yo no dije nada, como pasa muchas veces que me pasan fotos y yo no digo nada… y justo pasa algo que me hace sentido con las fotos”, contó Gutiérrez. Luego, reveló una charla con Merino. “La Pancha me pregunta ‘¿a ti no te ha llegado nada de Andrea?’, yo me quedo callada y ella me dice ’cuéntame, porque nosotros estamos súper mal, él se fue de la casa y estamos distanciados’”.
Pancha Merino y su reacción tras fotos de Andrea Marocchino con otra mujer
En Hay que decirlo analizaron las fotos reveladas por Cecilia Gutiérrez, y fue Gissella Gallardo quien sumó nueva información sobre el quiebre. "Estuve con ella hace unos días. Trabajamos juntas en TV+, no somos amigas, pero ella es muy amorosa. En un evento ella habló a viva voz, dijo que ella estaba afectada por el término de esta relación y que siguieron caminos diferentes", contó la panelista.
Asimismo, Gallardo reveló que "ella habló hoy con Fanny Mazuela y Pancha le dijo: 'que jamás hubiera querido que se filtrara esa foto porque no le podría desear mal a Andrea. Fue una pareja muy importante. Como que le complicaba que se haya filtrado esta foto porque lo deja mal", sentenció la periodista.