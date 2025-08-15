La desconcertante reacción de Pancha Merino por la foto de Andrea Marocchino con otra mujer

“Pasó el tiempo, yo no dije nada, como pasa muchas veces que me pasan fotos y yo no digo nada… y justo pasa algo que me hace sentido con las fotos”, contó Gutiérrez. Luego, reveló una charla con Merino. “La Pancha me pregunta ‘¿a ti no te ha llegado nada de Andrea?’, yo me quedo callada y ella me dice ’cuéntame, porque nosotros estamos súper mal, él se fue de la casa y estamos distanciados’”.