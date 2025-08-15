Trágico accidente en Talca: carabinero murió tras chocar su moto cuando se dirigía a un procedimiento

Un trágico accidente de tránsito terminó anoche con la vida de un funcionario de Carabineros en Talca. El hecho ocurrió en la intersección de calle 11 Oriente con 4 Sur, en pleno centro de la capital de la Región del Maule, donde un sargento segundo de la Sección Centauro perdió la vida tras el impacto. La víctima fue identificada como Ricardo Belmar Belmar, de 42 años.