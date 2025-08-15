Trágico accidente en Talca: carabinero murió tras chocar su moto cuando se dirigía a un procedimiento

Un trágico accidente de tránsito terminó anoche con la vida de un funcionario de Carabineros en Talca. El hecho ocurrió en la intersección de calle 11 Oriente con 4 Sur, en pleno centro de la capital de la Región del Maule, donde un sargento segundo de la Sección Centauro perdió la vida tras el impacto. La víctima fue identificada como Ricardo Belmar Belmar, de 42 años.
Según antecedentes recogidos por BioBioChile, el carabinero se desplazaba de sur a norte para cubrir un procedimiento por robo registrado en la Alameda Libertador Bernardo O’Higgins con 8 Oriente. En ese trayecto, el uniformado perdió el control de su motocicleta y se estrelló violentamente contra un árbol.
El golpe fue de tal magnitud que, pese a ser trasladado de urgencia al Hospital Regional de Talca, el sargento segundo falleció a causa de las graves lesiones.
La noticia generó profunda conmoción, tanto en el recinto asistencial como en el sitio del accidente, afectando duramente a la familia del funcionario.
Hasta el lugar llegó el alto mando de la Séptima Zona Policial de Carabineros, mientras que efectivos de la Subcomisaría Investigadora de Accidentes de Tránsito (SIAT) y personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) realizaron las pericias correspondientes. El objetivo es establecer la dinámica exacta del siniestro que le costó la vida al funcionario.