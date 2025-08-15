 Almerimar, el “pequeño Mónaco” de España: lujo, playas vírgenes y un puerto deportivo en Almería
Almerimar, el “pequeño Mónaco” de España: lujo, playas vírgenes y un puerto deportivo en Almería

Ubicado en El Ejido (Almería),combina exclusividad, naturaleza y patrimonio histórico. Playas de arena fina, un puerto deportivo con más de mil amarres, gastronomía de mar y un entorno protegido lo convierten en uno de los destinos más singulares de la costa andaluza.

El pequeño pueblo de Almerimar, en la provincia de Almería, ha sido apodado por el diario británico The Mirror como el “pequeño Mónaco” gracias a su sofisticado puerto deportivo, sus playas vírgenes y su ambiente relajado. A diferencia de otros puntos turísticos masificados de España, esta joya almeriense ofrece un refugio tranquilo, ideal para quienes buscan sol, mar y desconexión.

Un puerto deportivo de primera categoría

El puerto deportivo de Almerimar es uno de sus mayores atractivos. Con 1.100 amarres y capacidad para embarcaciones de hasta 60 metros, cuenta con todos los servicios para la navegación y la náutica de recreo. Además, funciona como un animado centro social y comercial que atrae a navegantes y visitantes durante todo el año.

Playas para todos los gustos

Entre sus playas más destacadas se encuentran:

Playa de Poniente y Playa de Levante: arena fina, proximidad a hoteles y un paseo marítimo repleto de servicios.

Playa de San Miguel: dunas móviles y oleaje ideal para kitesurf.

Guardias Viejas: tranquilidad frente al castillo del siglo XIX.

Playa de Punta Entinas-Sabinar: kilómetros de litoral virgen dentro de un paraje natural protegido.

Patrimonio histórico junto al mar

Almerimar y sus alrededores conservan monumentos y restos arqueológicos que narran siglos de historia, como el Castillo de Guardias Viejas, el yacimiento hispanorromano de Daymún, la Torre de Balerma y antiguos aljibes andalusíes.

Naturaleza y deportes al aire libre

El entorno ofrece múltiples opciones para la práctica de deportes acuáticos como vela, paddle-surf o windsurf, así como un campo de golf de 27 hoyos. La Reserva Natural Punta Entinas-Sabinar invita a recorrer senderos entre dunas y lagunas, mientras que el cercano Lago Victoria es perfecto para paseos en piragua.

Gastronomía local

La cocina de Almerimar combina productos frescos del mar y la huerta. Entre sus platos típicos destacan el arroz a banda, el gambón rojo de Almería, la jibia en salsa y la pipirrana.

Cómo llegar a Almerimar

En coche: desde Almería, por la A-7 en unos 40 minutos, siguiendo las indicaciones hacia El Ejido y luego hacia la costa.

En autobús: conexión con El Ejido y transporte local hasta la zona hotelera y portuaria.

