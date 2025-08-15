Almerimar, el “pequeño Mónaco” de España: lujo, playas vírgenes y un puerto deportivo en Almería

El pequeño pueblo de Almerimar, en la provincia de Almería, ha sido apodado por el diario británico The Mirror como el “pequeño Mónaco” gracias a su sofisticado puerto deportivo, sus playas vírgenes y su ambiente relajado. A diferencia de otros puntos turísticos masificados de España, esta joya almeriense ofrece un refugio tranquilo, ideal para quienes buscan sol, mar y desconexión.
Un puerto deportivo de primera categoría
El puerto deportivo de Almerimar es uno de sus mayores atractivos. Con 1.100 amarres y capacidad para embarcaciones de hasta 60 metros, cuenta con todos los servicios para la navegación y la náutica de recreo. Además, funciona como un animado centro social y comercial que atrae a navegantes y visitantes durante todo el año.
Playas para todos los gustos
Entre sus playas más destacadas se encuentran:
Playa de Poniente y Playa de Levante: arena fina, proximidad a hoteles y un paseo marítimo repleto de servicios.
Playa de San Miguel: dunas móviles y oleaje ideal para kitesurf.
Guardias Viejas: tranquilidad frente al castillo del siglo XIX.
Playa de Punta Entinas-Sabinar: kilómetros de litoral virgen dentro de un paraje natural protegido.
Patrimonio histórico junto al mar
Almerimar y sus alrededores conservan monumentos y restos arqueológicos que narran siglos de historia, como el Castillo de Guardias Viejas, el yacimiento hispanorromano de Daymún, la Torre de Balerma y antiguos aljibes andalusíes.
Naturaleza y deportes al aire libre
El entorno ofrece múltiples opciones para la práctica de deportes acuáticos como vela, paddle-surf o windsurf, así como un campo de golf de 27 hoyos. La Reserva Natural Punta Entinas-Sabinar invita a recorrer senderos entre dunas y lagunas, mientras que el cercano Lago Victoria es perfecto para paseos en piragua.
Gastronomía local
La cocina de Almerimar combina productos frescos del mar y la huerta. Entre sus platos típicos destacan el arroz a banda, el gambón rojo de Almería, la jibia en salsa y la pipirrana.
Cómo llegar a Almerimar
En coche: desde Almería, por la A-7 en unos 40 minutos, siguiendo las indicaciones hacia El Ejido y luego hacia la costa.
En autobús: conexión con El Ejido y transporte local hasta la zona hotelera y portuaria.