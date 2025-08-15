Ayuso anuncia nuevas ayudas para los afectados por los incendios en la Comunidad de Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha comunicado este viernes 15 de agosto un paquete de nuevas ayudas para los afectados por los incendios forestales registrados en la región. El anuncio se ha producido durante el acto de entrega de las Palomas de Bronce de Bomberos de Madrid, en el que Ayuso ha hecho especial referencia al incendio de Tres Cantos, que ha arrasado más de 1.000 hectáreas y forzado el desalojo de 180 personas.
Medidas económicas y de recuperación para los damnificados
Entre las medidas de apoyo destacan:
Reducción de la tarifa del agua durante un año mediante la tarifa social para los propietarios afectados.
Reposición de ganado para los ganaderos que han perdido sus animales.
Ayudas directas a particulares y a personal destinado a la limpieza y recuperación de las zonas calcinadas.
La presidenta subrayó que “las zonas afectadas necesitan mucha más agua”, y vinculó estas medidas a un plan integral de recuperación. Sin embargo, desde el Gobierno regional aún no se han concretado ni el número total de beneficiarios ni la cuantía global de las ayudas, así como tampoco la fecha exacta de su entrega.
Prevención frente a emergencias
Ayuso defendió la importancia de la prevención de incendios frente al aumento de medios una vez declarada la emergencia. Criticó las “burocracias rígidas” y las “agendas ideológicas” que, según afirmó, dificultan labores como la limpieza de márgenes de ríos o el desbroce de terrenos.
Asimismo, recordó la apuesta de su Ejecutivo por el pastoreo preventivo, con 21.000 cabezas de ganado dedicadas a la limpieza natural del monte, una práctica que asegura ha demostrado eficacia contra los incendios forestales.
La presidenta enmarcó estas medidas en un contexto de recientes catástrofes, como la última DANA, y recalcó que, ante un gran fuego, “la diferencia no está en disponer de tres o cuatro aviones más, sino en prevenir durante todo el año”.