Ayuso anuncia nuevas ayudas para los afectados por los incendios en la Comunidad de Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha comunicado este viernes 15 de agosto un paquete de nuevas ayudas para los afectados por los incendios forestales registrados en la región. El anuncio se ha producido durante el acto de entrega de las Palomas de Bronce de Bomberos de Madrid, en el que Ayuso ha hecho especial referencia al incendio de Tres Cantos, que ha arrasado más de 1.000 hectáreas y forzado el desalojo de 180 personas.