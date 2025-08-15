 Ayuso anuncia nuevas ayudas para los afectados por los incendios en la Comunidad de Madrid
Secciones
España

Ayuso anuncia nuevas ayudas para los afectados por los incendios en la Comunidad de Madrid

Rebajas en la tarifa del agua, reposición de ganado y ayudas económicas directas son algunas de las medidas anunciadas por la presidenta madrileña para paliar los daños ocasionados por los recientes incendios, como el de Tres Cantos.

Hace 1 Hs

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha comunicado este viernes 15 de agosto un paquete de nuevas ayudas para los afectados por los incendios forestales registrados en la región. El anuncio se ha producido durante el acto de entrega de las Palomas de Bronce de Bomberos de Madrid, en el que Ayuso ha hecho especial referencia al incendio de Tres Cantos, que ha arrasado más de 1.000 hectáreas y forzado el desalojo de 180 personas.

Medidas económicas y de recuperación para los damnificados

Entre las medidas de apoyo destacan:

Reducción de la tarifa del agua durante un año mediante la tarifa social para los propietarios afectados.

Reposición de ganado para los ganaderos que han perdido sus animales.

Ayudas directas a particulares y a personal destinado a la limpieza y recuperación de las zonas calcinadas.

La presidenta subrayó que “las zonas afectadas necesitan mucha más agua”, y vinculó estas medidas a un plan integral de recuperación. Sin embargo, desde el Gobierno regional aún no se han concretado ni el número total de beneficiarios ni la cuantía global de las ayudas, así como tampoco la fecha exacta de su entrega.

Prevención frente a emergencias

Ayuso defendió la importancia de la prevención de incendios frente al aumento de medios una vez declarada la emergencia. Criticó las “burocracias rígidas” y las “agendas ideológicas” que, según afirmó, dificultan labores como la limpieza de márgenes de ríos o el desbroce de terrenos.

Asimismo, recordó la apuesta de su Ejecutivo por el pastoreo preventivo, con 21.000 cabezas de ganado dedicadas a la limpieza natural del monte, una práctica que asegura ha demostrado eficacia contra los incendios forestales.

La presidenta enmarcó estas medidas en un contexto de recientes catástrofes, como la última DANA, y recalcó que, ante un gran fuego, “la diferencia no está en disponer de tres o cuatro aviones más, sino en prevenir durante todo el año”.

Temas EspañaMadridIsabel Díaz Ayuso
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
España arde: alerta roja en el norte por más de 40ºC y un calentamiento súbito que agrava la ola de calor
1

España arde: alerta roja en el norte por más de 40ºC y un calentamiento súbito que agrava la ola de calor

Almerimar, el “pequeño Mónaco” de España: lujo, playas vírgenes y un puerto deportivo en Almería
2

Almerimar, el “pequeño Mónaco” de España: lujo, playas vírgenes y un puerto deportivo en Almería

Más Noticias
España arde: alerta roja en el norte por más de 40ºC y un calentamiento súbito que agrava la ola de calor

España arde: alerta roja en el norte por más de 40ºC y un calentamiento súbito que agrava la ola de calor

Cuánto gana un bombero en España en 2025: sueldo, pluses y diferencias por comunidad autónoma

Cuánto gana un bombero en España en 2025: sueldo, pluses y diferencias por comunidad autónoma

Ola de calor en España este puente de agosto: las zonas más afectadas y las alertas activas

Ola de calor en España este puente de agosto: las zonas más afectadas y las alertas activas

Dua Lipa sorprende en España con su forma de comer helado de vainilla: ¿Qué le añade?

Dua Lipa sorprende en España con su forma de comer helado de vainilla: ¿Qué le añade?

La segunda temporada de Miércoles triunfa en Netflix y logra cifras históricas

La segunda temporada de "Miércoles" triunfa en Netflix y logra cifras históricas

Muere un voluntario en León y ya son tres las víctimas mortales de los incendios en España

Muere un voluntario en León y ya son tres las víctimas mortales de los incendios en España

RTVE cancela las grabaciones de ‘La pirámide’ tras su caída de audiencia

RTVE cancela las grabaciones de ‘La pirámide’ tras su caída de audiencia

Jaume Anglada fue operado tras su grave accidente: sigue en la UCI y en coma inducido

Jaume Anglada fue operado tras su grave accidente: sigue en la UCI y en coma inducido

Comentarios