Un tiktoker revela los clichés que los ingleses tienen sobre los españoles

“Hablamos todos a la vez”

Según explica, uno de los clichés más extendidos es que todos los españoles hablan a la vez. “Estoy de acuerdo. Si no, pon una tertulia de Telecinco o Antena 3, o entra en un bar y mira un grupo de amigos…”, bromea. Asegura que, con solo observar a un grupo conversando, puede identificar si son o no españoles.