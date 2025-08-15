Un tiktoker revela los clichés que los ingleses tienen sobre los españoles

Cada país tiene sus propios tópicos, y aunque no dejan de ser prejuicios, muchos los creen a pies juntillas. Así lo ha contado un español que reside en Reino Unido, quien ha compartido en TikTok (@chasverias) cómo lo ven algunos de sus vecinos británicos… y en qué parte les da la razón.
“Hablamos todos a la vez”
Según explica, uno de los clichés más extendidos es que todos los españoles hablan a la vez. “Estoy de acuerdo. Si no, pon una tertulia de Telecinco o Antena 3, o entra en un bar y mira un grupo de amigos…”, bromea. Asegura que, con solo observar a un grupo conversando, puede identificar si son o no españoles.
El tema de las colas
Otro punto en el que coincide con la visión británica es que en España no se guarda la cola como en Reino Unido. “Lo siento, pero estoy de acuerdo”, admite. Explica que, en lugar de esperar en fila, en España basta con decir ‘vengo detrás de aquel señor’ para respetar el turno.
¿Somos vagos? Aquí no coincide
Donde no está de acuerdo es en el cliché de que los españoles son vagos. “Por temas culturales y de clima tenemos un estilo de vida diferente, pero eso no nos hace vagos”, señala.
Un debate encendido en redes
Su vídeo acumula ya casi 34.000 visualizaciones y cientos de comentarios. Muchos usuarios han aprovechado para responder a los británicos: “Los ingleses cuando vienen a Mallorca pierden toda la educación y respeto” o “en su país son retraídos, pero en España se saltan las normas a la torera”, apuntan algunos de ellos.
El debate sigue abierto y, aunque los tópicos viajan de un país a otro, este español ha demostrado que a veces… hay algo de verdad detrás de ellos.