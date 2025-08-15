Pamela Díaz y Nacho Gutiérrez se ausentará de "Hay que decirlo" durante un par de días. El motivo: viajarán juntos a Chino para participar de un evento que marcará un antes y un después en sus respectivas carreras. Durante la ausencia de la dupla, el programa tendrá un reemplazo especial.
"Me voy a ir China. Este año se fue Nacho Gutiérrez, se supone que íbamos a ir juntos y él se aseguró y fue solo. El canal mandó Nacho y yo me quedé acá", señaló la animadora en Hay que decirlo. "Ahora voy yo y Nacho a China. Nos vamos el sábado", aseguró la modelo, en el marco de una invitación realizada por una marca de autos.
La inesperada dupla que reemplazará a Nacho Gutiérrez y Pamela Díaz en "Hay que decirlo"
La conducción del programa de farándula, durante la ausencia de Nacho Gutiérrez y Pamela Díaz, quedará en manos de Paulina Nin y Felipe Vidal, según fuentes de Página 7. Además, el canal informó que Willy Sabor y Gissella Gallardo estarán como apoyo durante esta semana de cambios, trabajando junto a los nuevos presentadores.
En medio del anuncio, Pamela dejó en evidencia su miedo a comunicarse en China. "De lo único que estoy nerviosa, es por cómo me van a entender", declaró. Mientras que Nacho Gutiérrez destacó el tiempo que pasarán juntos.
"A China nos vamos a demorar 30 horas, nos vamos a ir juntos en el avión. ¿Estás preparada para por ejemplo alojarte en un piso 120?", dijo el animador. "No po, tengo vértigo, no puedo. Y si hay un temblor. Te juro que estoy tan feliz, se me cumplen todos los sueños", indicó.