La inesperada dupla que reemplazará a Nacho Gutiérrez y Pamela Díaz en "Hay que decirlo"

"Me voy a ir China. Este año se fue Nacho Gutiérrez, se supone que íbamos a ir juntos y él se aseguró y fue solo. El canal mandó Nacho y yo me quedé acá", señaló la animadora en Hay que decirlo. "Ahora voy yo y Nacho a China. Nos vamos el sábado", aseguró la modelo, en el marco de una invitación realizada por una marca de autos.