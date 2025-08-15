 Netflix España retirará más de 80 títulos: estos son los que desaparecen desde el 16 de agosto
España

Haz un repaso a tu lista de pendientes y prioriza los títulos que expiran a partir del 16 de agosto.

Hace 2 Hs

El catálogo de Netflix España sufrirá una importante limpieza en los próximos días. La plataforma retirará 66 películas y 18 series durante las próximas dos semanas, y muchos de estos títulos ya no estarán disponibles a partir del 16 de agosto.

Las retiradas forman parte de los habituales cambios de licencias de la compañía, que periódicamente pierde los derechos de distribución de ciertas producciones. Esto implica que algunos clásicos, cintas recientes y series emblemáticas dejarán de estar accesibles para los suscriptores españoles.


Películas que desaparecen desde el 17 de agosto


A partir del 17 de agosto, estas producciones dirán adiós a Netflix España:


17 de agosto

Kiki, el amor se hace (2016)

18 de agosto

Blumhouse: Jóvenes y brujas (2020)

El salvavidas (2011)

Grease (1978)

Tiempo (2021)

19 de agosto

Plan de escape (2013)

Polar Express (2004)

20 de agosto

Bareilly Ki Barfi (2017)

El contable (2016)

Ghost Ship. Barco fantasma (2002)

La brújula dorada (2007)

La leyenda de Tarzán (2016)

Mersal (2017)

Mom (2017)

Pad Man (2018)

Toilet: Ek Prem Katha (2017)

Torque: Rodando al límite (2004)

21 de agosto

Nigerian Prince (2018)

22 de agosto

Dos tontos muy tontos (1994)

La Máscara (1994)

Senna: Sin miedo. Sin límites. Sin igual (2010)

Silent Hill (2006)

Terminator 2: El juicio final (1991)

23 de agosto

Moms at War (2018)

25 de agosto

New Money (2018)

X (2022)

26 de agosto

Carmen y Lola (2018)

Un negocio milagroso (2010)

27 de agosto

Aves de presa (2020)

Cigüeñas (2016)

Contagio (2011)

El alpinista (2020)

Escuadrón suicida (2016)

La Liga de la Justicia de Zack Snyder (2021)

Naam Shabana (2017)

Qarib Qarib Singlle (2017)

Santana (2020)

28 de agosto

El destino de Júpiter (2015)

Kardec (2019)

Last Flight to Abuja (2012)

Series que desaparecen desde el 16 de agosto


Aunque la mayor parte de las bajas se concentran en películas, también habrá series que dejarán la plataforma en las próximas semanas:


24 de agosto – La niebla (2017)

26 de agosto – Pecados capitales (2002)

30 de agosto – Luo Bao Bei (2018)

31 de agosto – FINAL FANTASY XIV Dad of Light (2017), Gantz (2004), Kalifat (2020), Sequía (2022)

1 de septiembre – La caza (2013), RuPaul: Reinas del drag: All Stars (2021)

2 de septiembre – RuPaul: reinas del drag (2021)

3 de septiembre – Prison Break (2005)

Temas EspañaNetflix
Comentarios