"Tendremos el final que...”: el último mensaje de la Barbie narco chilena en Facebook

Tras el trágico accidente de tránsito en Frutillar que le costó la vida a Karen Soto Mancilla, apodada en redes como la "Barbie narco chilena", una de sus últimas publicaciones en Facebook ha captado la atención del público. La mujer, que perdió la vida junto a sus dos hijos, había compartido un enigmático mensaje poco antes de su fallecimiento.