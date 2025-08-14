"Tendremos el final que...”: el último mensaje de la Barbie narco chilena en Facebook

Tras el trágico accidente de tránsito en Frutillar que le costó la vida a Karen Soto Mancilla, apodada en redes como la "Barbie narco chilena", una de sus últimas publicaciones en Facebook ha captado la atención del público. La mujer, que perdió la vida junto a sus dos hijos, había compartido un enigmático mensaje poco antes de su fallecimiento.
La publicación, que cita la frase "Tendremos el final que merecemos...", se ha vuelto viral en las redes sociales, generando una ola de comentarios y especulaciones. Este mensaje, sumado a los detalles de su conexión con una organización criminal desarticulada, ha profundizado el misterio en torno a su muerte y el trágico final de su familia.
“Tendremos el final que...”: la última publicación de la Barbie narco chilena en Facebook
En sus redes sociales, su última publicación data del 19 de enero de este año. En su Facebook dedicó un amoroso mensaje a su pareja y a sus dos hijos. “Amor del bueno, mi aliento y mi refugio”, inició su mensaje. “Aliento porque sin ti no respiro y muero, no sobreviviría. Mi refugio porque solo contigo encuentro mi seguridad”.
“Gracias por hacerme tu mujer, juré hacerte feliz por el resto de tus días. Eres el hombre perfecto y nuestro cuento lo escribimos nosotros y tendremos el final que tanto deseamos”, siguió.
“Amor, solo a meses de que esta tormenta termine. Admiro tu valentía. Si hay una persona valiente eres tú, no necesitas de mi apoyo porque tienes garra, pero yo sí necesito de ti porque, como dices tú, yo soy un huevito en la nada, me quiebro”, agregó.
“Seamos felices por siempre, amor de mi vida, junto a nuestra familia que ahora la conformamos de ocho. Vamos por un futuro de puro amor y felicidad juntos. Dios con nosotros”, cerró.