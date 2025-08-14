 Black Friday Chile 2025 ya tiene fecha confirmada: todo lo que tenés que saber para aprovechar las mejores ofertas
Los consumidores podrán acceder a descuentos únicos en línea, mientras las pymes tienen la oportunidad de participar a un valor especial de $150.000.

Uno de los momentos más esperados por los consumidores son los eventos de ofertas en línea, que suelen ofrecer precios más bajos que en cualquier otra época del año. Sin embargo, los expertos recomiendan estar atentos para no caer en promociones engañosas.

En este contexto, Wide Latam —empresa que organiza el Black Friday en Chile desde hace 13 años— anunció oficialmente las fechas de la próxima edición del evento.

¿Cuándo se realizará el Black Friday 2025?

La cita será a partir del 28 de noviembre, cuando diversas marcas de distintos rubros se reunirán en el sitio web oficial blackfriday.cl.

Con el objetivo de sumar más participantes, Black Friday busca incorporar a la mayor cantidad posible de pymes, ofreciendo un valor preferencial de $150.000 para aquellas que deseen formar parte del evento.

Las empresas interesadas pueden registrarse y conocer las condiciones ingresando a blackfriday.cl/participar-en-black-friday-2025/ o escribiendo al correo contacto@blackfriday.cl.

