 Feriado del 15 de agosto en Chile: qué se celebra y cómo funcionará el comercio
Se trata de uno de los pocos festivos religiosos que permanecen en el calendario nacional.

Feriados en Chile La Tercera
Hace 2 Hs

Este viernes 15 de agosto será feriado en todo Chile, aunque no todos conocen el motivo. Se trata de uno de los pocos festivos religiosos que permanecen en el calendario nacional: la celebración de la Asunción de la Virgen María.

La tradición católica conmemora en esta fecha el momento en que la madre de Jesús subió a los cielos en cuerpo y alma, un dogma proclamado en 1950 por el Papa Pío XII, quien declaró que “el cuerpo de la Virgen fue glorificado inmediatamente después de su muerte”.

En Chile, la festividad se reconoció oficialmente como feriado en 1915, cuando el entonces presidente Ramón Barros Luco firmó el decreto que la incorporó al calendario nacional.

Cómo será el funcionamiento del comercio y de los supermercado

El feriado del 15 de agosto no es irrenunciable, por lo que el comercio y los supermercados pueden abrir de forma habitual. Sin embargo, cada establecimiento tiene la facultad de modificar sus horarios de atención, por lo que se recomienda verificar previamente si alguna tienda o servicio tendrá ajustes especiales durante la jornada.

