Feriado del 15 de agosto en Chile: qué se celebra y cómo funcionará el comercio

Cómo será el funcionamiento del comercio y de los supermercado

El feriado del 15 de agosto no es irrenunciable, por lo que el comercio y los supermercados pueden abrir de forma habitual. Sin embargo, cada establecimiento tiene la facultad de modificar sus horarios de atención, por lo que se recomienda verificar previamente si alguna tienda o servicio tendrá ajustes especiales durante la jornada.