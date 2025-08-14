Lollapalooza Chile 2026: ¿cuánto cuesta asistir al festival que regresa al Parque O’Higgins?

Esta semana arrancó la venta de entradas para Lollapalooza 2026, el emblemático festival musical que ha celebrado más de 10 ediciones en Chile y que, para el próximo año, regresa al lugar donde nació: el Parque O'Higgins, en la comuna de Santiago.
Por ahora, los organizadores no han revelado el listado de artistas que formarán parte de la próxima edición, que se realizará entre el viernes 13 y el domingo 15 de marzo
Entradas tres días: venta general
El pase General de 3 días cuenta con la opción Early Bird, cuyo precio es casi 100 mil pesos menor que el de la Preventa 1. Los valores completos son:
Early Bird: $168.800
Preventa 1: $264.800
Preventa 2: $280.000
Preventa 3: Por confirmar
Clientes del Banco de Chile y Cenco Malls podrán adquirir tickets de preventa con un 20% de descuento, quedando los precios así:
Preventa 1: $217.200
Preventa 2: $230.000
Preventa 3: Por confirmar
Experiencias exclusivas: Lolla Lounge y Lolla Platinum
Para quienes buscan una vivencia más exclusiva, se encuentran disponibles los pases Lolla Lounge y Lolla Platinum:
Pase tres días Lolla Lounge
Preventa 1: $588.000
Preventa 2: $694.400
Preventa 3: $795.200
Pase tres días Lolla Platinum
Preventa 1: $952.000
Preventa 2: $1.075.200
Preventa 3: $1.187.200
Pases diarios
Los pases diarios, que permiten ingresar solo un día del festival, estarán disponibles una vez que se anuncie la programación de cada jornada. Por el momento, los precios de la Preventa 1 son:
Pase diario: $164.700
Pase diario con 20% de descuento: $135.300
Preventa 2 y 3: Por confirmar
Con este regreso al Parque O’Higgins, Lollapalooza Chile se prepara para ofrecer nuevamente tres jornadas de música, entretenimiento y experiencias únicas para todos los fanáticos del festival.