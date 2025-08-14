Burros bomberos, la estrategia secreta frente a los incendios en España

Un ejército silencioso en Doñana

El Batallón de Burros Bombero de Doñana pertenece a la Asociación El Burrito Feliz de Huelva y está compuesto por 18 burros entrenados durante más de una década para prevenir incendios forestales. La unidad trabaja de forma profesional pero no recibe pago ni apoyo institucional; todo se mantiene gracias al compromiso de sus integrantes y al colectivo ecologista Mujeres por Doñana.