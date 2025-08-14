Burros bomberos, la estrategia secreta frente a los incendios en España

“En las zonas en las que trabajamos con ellos, nunca hubo un incendio”, asegura Luis Manuel Bejarano, jefe del destacamento de burros bomberos de Doñana. Frente a la devastación provocada por los incendios en España, desde Ourense hasta Tarifa, surge una solución inesperada y sostenible: los burros que crean cortafuegos naturales para proteger los bosques.
Un ejército silencioso en Doñana
El Batallón de Burros Bombero de Doñana pertenece a la Asociación El Burrito Feliz de Huelva y está compuesto por 18 burros entrenados durante más de una década para prevenir incendios forestales. La unidad trabaja de forma profesional pero no recibe pago ni apoyo institucional; todo se mantiene gracias al compromiso de sus integrantes y al colectivo ecologista Mujeres por Doñana.
“Tenemos una burrita que se llama UME, apadrinada por la Unidad Militar de Emergencias, a la que le regalaron un casco de bombero”, explica Bejarano.
Cómo trabajan los burros bomberos
La estrategia es simple pero efectiva:
Se instalan vallados móviles en zonas estratégicas del bosque.
Los burros entran y comen la vegetación seca, ramitas y zarzas, creando cortafuegos naturales.
Una vez terminado un área, se trasladan a otra, manteniendo así los incendios controlados.
“Nosotros nos hemos ofrecido a todas las comunidades autónomas. Ya hemos asesorado a Cataluña, Tarragona, Asturias o País Vasco”, añade Bejarano.
Su récord es impresionante: no se ha registrado ningún incendio en las áreas donde trabajan.
¿Por qué los burros son mejores que otros animales?
Según Laura Pérez, presidenta del Refugio de Tea, los burros son ideales para esta labor por varias razones:
Se mueven con facilidad en terrenos difíciles donde otros animales podrían lesionarse.
Tienen un impacto ambiental menor al no compactar el suelo.
Son más resistentes al calor y a enfermedades que animales de mayor tamaño.
Su dieta variada incluye pasto, ortigas y ramas, lo que permite crear cortafuegos de manera natural.
“El burro solo tiene un estómago y es muy selectivo, lo que evita cólicos y garantiza que cumpla su labor sin problemas”, aclara Bejarano.
Complemento, no sustituto de la maquinaria
Aunque los burros bomberos son eficaces, Bejarano destaca que no reemplazan la maquinaria ni la intervención humana, sino que la complementan donde los tractores o herramientas pesadas no pueden entrar.
“Lo ideal es que siempre, que se pueda, lo haga una máquina. Pero en los bosques, los burros son insustituibles”, concluye.
Burros bomberos: una alternativa sostenible frente a los incendios
En medio de una de las semanas más dramáticas de incendios en España —con más de 25.000 hectáreas arrasadas y miles de evacuados—, esta iniciativa demuestra que soluciones tradicionales y sostenibles, como el Batallón de Burros Bombero, pueden marcar la diferencia.