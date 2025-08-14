La lujosa mansión griega donde estarían veraneando los reyes: puerto privado, vistas al Egeo y un pasado polémico

Rodeada de cientos de olivos que garantizan la privacidad, la finca cuenta además con una vivienda independiente para el equipo de escoltas. En su interior, la planta baja alberga una habitación principal con baño y jacuzzi, una sala de estar de 100 m², comedor, cocina y un baño de cortesía. En las plantas superiores se distribuyen dos dormitorios más, cada uno con su baño privado, y una sala de juegos. El exterior incluye piscina y pista de tenis.