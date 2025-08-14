La lujosa mansión griega donde estarían veraneando los reyes: puerto privado, vistas al Egeo y un pasado polémico

Los reyes de España, Felipe VI y Letizia, han elegido Grecia para sus vacaciones privadas, acompañados por la princesa Leonor y la infanta Sofía. No es una sorpresa: el país heleno es uno de sus destinos predilectos, no solo por su belleza, sino también porque es la tierra natal de la reina emérita Sofía.
Aunque la Casa Real no ha confirmado el lugar exacto de su estancia, todo apunta —según la revista People— a que se alojan en la mansión privada de los reyes de Países Bajos, Guillermo y Máxima, situada en Doroufi, un enclave privilegiado del Peloponeso frente al mar Egeo.
Una residencia de lujo con puerto propio
La propiedad, adquirida por los monarcas holandeses en 2012 por cuatro millones de euros, ha incrementado su valor con el tiempo. La mansión conserva su estructura original, pero fue ampliada con la construcción de un puerto y un muelle privado, algo que generó protestas de ecologistas, aunque finalmente recibió la autorización del Gobierno griego.
Rodeada de cientos de olivos que garantizan la privacidad, la finca cuenta además con una vivienda independiente para el equipo de escoltas. En su interior, la planta baja alberga una habitación principal con baño y jacuzzi, una sala de estar de 100 m², comedor, cocina y un baño de cortesía. En las plantas superiores se distribuyen dos dormitorios más, cada uno con su baño privado, y una sala de juegos. El exterior incluye piscina y pista de tenis.
Polémicas pasadas
Esta mansión ya estuvo en el centro de la controversia en 2020, cuando Guillermo y Máxima viajaron a Grecia apenas dos días después de que el Gobierno heleno decretara un confinamiento parcial por la pandemia. La presión pública fue tal que regresaron de inmediato a Países Bajos y pidieron disculpas en televisión por “socavar la confianza de los ciudadanos”.
Los reyes de Holanda también han recibido críticas por la duración de sus vacaciones, que pueden extenderse hasta ocho semanas y que suelen repartir entre Argentina, país natal de Máxima, y Grecia, su refugio personal.
Se desconoce si los monarcas españoles y holandeses han coincidido en la villa este verano, aunque todo indica que no, para garantizar la comodidad y la seguridad de todos los ocupantes.