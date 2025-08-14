 ¿Qué es la baja segregada? El fenómeno que traerá tormentas eléctricas a la zona central de Chile este fin de semana largo
¿Qué es la baja segregada? El fenómeno que traerá tormentas eléctricas a la zona central de Chile este fin de semana largo

Este evento llegará el viernes 15 de agosto y afectará a Santiago, Valparaíso y O’Higgins, con temperaturas mínimas cercanas a los 9°C.

La baja segregada traerá tormentas eléctricas a la zona central de Chile este fin de semana largo Foto tomada de Metrored.
La zona central de Chile se prepara para un fin de semana largo con condiciones meteorológicas invernales. Según informó la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), una baja segregada provocará un cambio importante en el tiempo, con abundante nubosidad, lluvias e incluso tormentas eléctricas en algunos sectores.

El fenómeno, que se caracteriza por generar inestabilidad atmosférica, afectará principalmente el viernes 15 de agosto a las regiones Metropolitana, de O’Higgins y de Valparaíso, donde se podrían registrar descargas eléctricas. En el resto de las comunas de la zona central, se esperan precipitaciones y un marcado descenso en las temperaturas.

¿Adiós al frío? Santiago tendrá días cálidos, pero la lluvia podría marcar el cierre de la semana

De acuerdo con el pronóstico, las precipitaciones comenzarán en el Archipiélago de Juan Fernández y luego se desplazarán hacia las regiones Metropolitana, de Valparaíso y de O’Higgins durante la jornada del viernes 15.

El portal especializado Meteored detalla que el evento vendrá acompañado de bajas temperaturas:

- Valparaíso: mínimas de 10°C y máximas de 13°C.

- Región Metropolitana: mínimas de 9°C y máximas de 14°C.

- Región de O’Higgins: mínima de 9°C y máxima de 12°C.

Para el sábado 16 y domingo 17, el tiempo debería estabilizarse, aunque el cielo podría mantenerse mayormente cubierto.

Qué es una baja segregada, el fenómeno que traerá tormentas eléctricas este fin de semana

La DMC explica que se trata de un sistema de baja presión que se “desprende” del flujo general de la atmósfera en altura, formando una especie de “bolsa de aire frío” independiente de la circulación principal. 

Este “remolino” puede desplazarse lentamente o permanecer estacionado, provocando nubosidad abundante, lluvias intensas y, en algunos casos, tormentas eléctricas y nevadas.

