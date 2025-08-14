¿Qué es la baja segregada? El fenómeno que traerá tormentas eléctricas a la zona central de Chile este fin de semana largo

El fenómeno, que se caracteriza por generar inestabilidad atmosférica, afectará principalmente el viernes 15 de agosto a las regiones Metropolitana, de O’Higgins y de Valparaíso, donde se podrían registrar descargas eléctricas. En el resto de las comunas de la zona central, se esperan precipitaciones y un marcado descenso en las temperaturas.