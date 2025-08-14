El cantante con más de 22 millones de reproducciones que actúa en tres pueblos de Almería este agosto

En agosto, las noches de Almería se llenan de música, baile y fiestas populares. Orquestas, bandas y artistas de todo el país animan las verbenas de los pueblos, y este año destaca la presencia de un cantante murciano que, aunque menos habitual en la provincia, cuenta con una impresionante trayectoria musical y millones de seguidores en plataformas digitales.