El cantante con más de 22 millones de reproducciones que actúa en tres pueblos de Almería este agosto

En agosto, las noches de Almería se llenan de música, baile y fiestas populares. Orquestas, bandas y artistas de todo el país animan las verbenas de los pueblos, y este año destaca la presencia de un cantante murciano que, aunque menos habitual en la provincia, cuenta con una impresionante trayectoria musical y millones de seguidores en plataformas digitales.
Se trata de Salva Ortega, cuyas canciones acumulan más de 22 millones de reproducciones en YouTube y que cuenta con más de 19.000 oyentes mensuales en Spotify. Entre sus temas más populares está “El besito”, con 10 millones de reproducciones en YouTube y casi 1,5 millones en Spotify, y “A fuego lento”, que supera los 3,1 millones de escuchas.
Tres conciertos en Almería en plena gira veraniega
Esta semana, Ortega recorrerá tres municipios almerienses con su espectáculo “La banda show”:
- Jueves 14 de agosto: Vélez-Blanco (escenario de la avenida de la Corredera, 00:00 horas)
- Viernes 15 de agosto: Antas (fiestas de San Roque, 02:30 horas en la Era del Lugar)
- Sábado 16 de agosto: Sorbas (Plaza de la Constitución, 00:00 horas)
- Además, el sábado 23 de agosto actuará en Purchena y ya pasó este verano por Alhama de Almería.
“La banda show” es un espectáculo de más de tres horas en el que Ortega se presenta junto a cuatro músicos, dos bailarinas y una corista. El repertorio incluye sus grandes éxitos y versiones tanto de canciones actuales como de clásicos de la música española que nunca pasan de moda.
Una carrera marcada por grandes escenarios
Salva Ortega comenzó su trayectoria siendo un niño, cuando participó en “Menudas Estrellas” de Antena 3, logrando el tercer puesto en 1996. Más tarde, fue cantante de la banda del programa “Qué tiempo tan feliz” de Telecinco y representó a España en el Festival de Viña del Mar (Chile) en 2010.
Su actual gira, iniciada en marzo en Ginebra (Suiza), incluye más de treinta conciertos en la Región de Murcia, Almería, Granada, Málaga y Extremadura, y culminará en noviembre en el Teatro Circo de Murcia.