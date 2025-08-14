Cinco comunas de Santiago estarán sin luz este jueves 14: ¿cuáles son y durante cuánto tiempo?

Enel confirmó que este jueves 14 de agosto habrá un corte de luz en cinco comunas de Santiago. La propia compañía de electricidad informó a través de su sitio web con un mapa en el que se detallan las ubicaciones que no tendrán energía eléctrica por trabajos programados.
Enel es la entidad que cubre la red eléctrica en la mayor parte de Santiago y también es el responsable de reparar y mejorar cualquier servicio que esté presentando fallas. La razón principal para los cortes de suministro eléctrico son para mejorar el servicio, corregir errores y también por trabajos a gran escala en la zona, por ejemplo, extensiones de líneas del Metro.
as cinco comunas de la RM que tendrán corte de luz programado este jueves 14 de agosto
Las Condes
Desde: 14/08/25 15:30
Hasta: 14/08/25 16:30
Ñuñoa
Desde: 14/08/25 10:00
Hasta: 14/08/25 17:00
Macul
Desde: 13/08/25 23:30
Hasta: 14/08/25 03:30
San Miguel
Desde: 14/08/25 10:30
Hasta: 14/08/25 16:30
La Florida
Desde: 14/08/25 10:00
Hasta: 14/08/25 17:00
¿Qué hacer ante un corte de luz?
Enel entrega una serie de recomendaciones para los usuarios en caso de un eventual corte de luz:
- Revisa si el corte te afecta sólo a ti, o también a tus vecinos.
- Si solo afecta a tu domicilio, desenchufa los artefactos eléctricos de mayor consumo y verifica los automáticos de tu vivienda.
- Si afecta a tu sector, reporta de inmediato. Desenchufa los aparatos de cocina pequeños y evita abrir la puerta del refrigerador hasta, al menos, media hora después de que haya vuelto la energía.