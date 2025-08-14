Muere un voluntario en León y ya son tres las víctimas mortales de los incendios en España

Incendios en León y Zamora: situación actual

La Junta de Castilla y León mantiene activado el Índice de Gravedad Potencial 2 en el incendio de Molezuelas de la Carballeda, que ha obligado a desalojar varias localidades, entre ellas Cubo de Benavente y Uña de Quintana. Los servicios de extinción siguen trabajando para frenar las llamas, mientras el Gobierno regional anuncia un plan especial de ayudas para los afectados.