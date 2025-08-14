Muere un voluntario en León y ya son tres las víctimas mortales de los incendios en España

Los incendios forestales que asolan España este agosto han dejado ya tres fallecidos. Jaime Aparicio Vidales, originario de León, sufrió quemaduras en el 85% de su cuerpo cuando, junto a otros voluntarios, trataba de frenar el avance del fuego en la comarca de la Valdería.
El incendio, que se originó en Molezuelas de la Carballeda (Zamora), saltó a la provincia de León tras un cambio repentino de viento. Tanto Aparicio como su amigo Abel Ramos, la primera víctima mortal del siniestro, quedaron atrapados por "dos lenguas de fuego", según relatan fuentes locales.
Situación crítica en los hospitales de Castilla y León
Jaime fue trasladado inicialmente al Complejo Asistencial Universitario de León y, posteriormente, a la Unidad de Quemados del Hospital Río Hortega de Valladolid, donde ha fallecido. En este centro permanecen ingresadas otras cinco personas afectadas por los incendios, tres de ellas en estado crítico:
Una mujer de 56 años con quemaduras graves.
Un hombre de 64 años.
Otro varón de 36 años.
El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, expresó su pesar en redes sociales:
“Hoy lamentamos un nuevo fallecimiento de una persona que formaba parte del dispositivo que lucha contra los incendios en la provincia de León”.
El resto de víctimas mortales
El primer fallecido de esta ola de incendios fue Mircea, un hombre de 50 años y nacionalidad rumana que perdió la vida el lunes en el municipio madrileño de Tres Cantos. Trabajaba como mozo de cuadra en un centro hípico y murió mientras intentaba rescatar a los caballos de las instalaciones.
Por su parte, Abel Ramos, de 35 años, falleció el pasado martes en León cuando participaba como voluntario en la extinción del mismo fuego que se cobró la vida de su amigo Jaime.
Incendios en León y Zamora: situación actual
La Junta de Castilla y León mantiene activado el Índice de Gravedad Potencial 2 en el incendio de Molezuelas de la Carballeda, que ha obligado a desalojar varias localidades, entre ellas Cubo de Benavente y Uña de Quintana. Los servicios de extinción siguen trabajando para frenar las llamas, mientras el Gobierno regional anuncia un plan especial de ayudas para los afectados.