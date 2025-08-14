 Dua Lipa sorprende en España con su forma de comer helado de vainilla: ¿Qué le añade?
En pocos segundos tendrás un postre sencillo, refrescante y con un toque gourmet muy español.

Hace 1 Hs

La cantante británica Dua Lipa, de vacaciones en Ibiza, ha revelado en un pódcast su curiosa receta para disfrutar del helado de vainilla, combinándolo con dos ingredientes muy mediterráneos que han causado furor en redes sociales: aceite de oliva virgen extra y sal.

Una combinación viral y poco común

El helado de vainilla es un clásico del verano en España y en todo el mundo, pero Dua Lipa le ha dado un giro inesperado. Durante una entrevista en la BBC, confesó que le añade aceite de oliva virgen extra (AOVE) y sal en escamas.

“A mucha gente que se lo he enseñado la he llevado al lado oscuro”, bromeó la artista, asegurando que el resultado es sorprendentemente delicioso.

La mezcla, aunque a priori pueda parecer extraña, ha conquistado a usuarios en redes sociales, que han empezado a probarla y compartir sus reacciones.

El toque mediterráneo: por qué funciona la receta

En España, el aceite de oliva virgen extra es un producto estrella, apreciado por su calidad y sabor. El AOVE de buena calidad no supera los 0,8 grados de acidez y ofrece matices frutados y herbales que potencian el dulzor del helado.

Por su parte, la sal, aunque pueda parecer fuera de lugar en un postre, es habitual en repostería para realzar los sabores. Ejemplos como el chocolate con sal o el caramelo salado ya han demostrado que el contraste dulce-salado puede ser irresistible.

Influencers españoles lo prueban

En TikTok e Instagram, creadores de contenido en España como Daniela Parada han recreado la receta de Dua Lipa. Algunos han sustituido la sal en escamas por sal rosa, con resultados positivos. “Está muy bien”, aseguraba Daniela tras su segunda cucharada.

¿Te atreves a probarlo?

Para seguir los pasos de Dua Lipa en casa solo necesitas:

1 bola de helado de vainilla

Un chorrito de aceite de oliva virgen extra

Sal en escamas al gusto

