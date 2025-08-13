 El Tren del Recuerdo cambia el recorrido a Valparaíso: ¿cuáles son los nuevos destinos?
El Tren del Recuerdo cambia el recorrido a Valparaíso: ¿cuáles son los nuevos destinos?

El Tren del Recuerdo anunció un nuevo recorrido con pasajes que incluyen ida y vuelta, comida y actividades.

El Tren del Recuerdo cambia el recorrido a Valparaíso
Hace 1 Hs

El Tren del Recuerdo anunció un nuevo recorrido para la Región de Valparaíso, que partirá desde Santiago con destino a San Antonio, en una actividad destinada a toda la familia. El pasaje incluye ida y vuelta, desayuno, snack por la tarde y diversas actividades a bordo.

¿Cuánto sale el viaje en el Tren del Recuerdo?

Los precios del recorrido varía según el salón en el que se compre el asiento:

- Salón Turista: 78 asientos reclinables y aire acondicionado, $29.900.

- Primera Clase: interiores de madera y ventanas que se pueden abrir. Dispone de 76 asientos reversibles según la dirección del tren, ideales para grupos de 4 personas, $31.900.

- Súper Salón: capacidad para 30 pasajeros en sofás, amplios ventanales para disfrutar del paisaje, calefacción y dos baños, $39.900.

- Comedor: 12 mesas para 4 personas cada una, $109.000 (incluye 4pasajeros).

Recorridos actuales del Tren del Recuerdo

Además de esta nueva inclusión, el Tren del Recuerdo cuenta con los siguientes otros recorridos disponibles, junto a la fecha en al que partirá su próximo servicio:

- Santiago – Temuco: jueves 14 de agosto, 21:40 horas

- Temuco – Santiago: domingo 17 de agosto, 17:55 horas

Los tickets pueden adquirirse a través de la plataforma web del evento, CLIC AQUÍ. Además, los niños que midan hasta 1 metro y 10 centímetros no pagan, permitiendo que cada adulto viaje con un máximo de un menor.

Por otra parte, no está permitido viajar con mascotas, salvo en los recorridos entre Santiago y Temuco, donde se autorizan perros y gatos dentro de un canil rígido, con un costo de $10.000 por animal.

