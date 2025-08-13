 Un temblor de 3,7 grados se registró en la región de Tarapacá hoy 13 de agosto: ¿dónde fue el epicentro?
Un temblor de 3,7 grados se registró en la región de Tarapacá hoy 13 de agosto: ¿dónde fue el epicentro?

El Senapred detalló que no se registraron daños a personas ni a estructuras, y los servicios básicos funcionaron con normalidad tras el sismo.

Un fuerte temblor sacudió la zona norte de Chile.
Hace 7 Min

Un sismo de magnitud 3,7 sacudió la zona norte del país a las 09.38 de este miércoles 13 de agosto, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

El movimiento telúrico tuvo su epicentro a 56 kilómetros al sur de la comuna de Camiña, en la región de Tarapacá, con una profundidad estimada de 100 kilómetros.

De acuerdo con el reporte del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), no se registraron daños a personas ni a estructuras, y los servicios básicos funcionaron con normalidad tras el temblor.

¿Cómo prepararse para un sismo y qué hacer durante un temblor?

Los sismos pueden ocurrir en cualquier momento, por lo que la preparación es clave. Es esencial tener un plan de protección civil, participar en simulacros de evacuación y identificar las zonas seguras en tu hogar, escuela o trabajo.

Además, asegúrate de tener una mochila de emergencia lista. Si un temblor comienza, mantén la calma y busca un refugio seguro, lejos de objetos que puedan caer. Evita a toda costa usar ascensores, quedarte en la caja de escaleras o bajo los marcos de las puertas.

