BancoEstado duplicó los montos en CuentaRUT: conocé los nuevos límites de transferencias y giros

En las últimas horas, BancoEstado anunció una importante actualización para los más de 16 millones de usuarios de CuentaRUT: la ampliación de los límites de transferencias y giros.
Según la entidad, la medida busca “mejorar la experiencia” de quienes utilizan este producto y responde a una “creciente demanda” de sus clientes.
El nuevo esquema establece que la primera transferencia a una cuenta nueva podrá ser de hasta $200.000, duplicando el anterior límite de $100.000. Este cambio, según BancoEstado, permitirá realizar envíos de dinero de forma más efectiva, sobre todo en situaciones que requieran rapidez
Asimismo, el tope diario para el envío total de transferencias también se duplicó: pasó de $1.000.000 a $2.000.000.
Nuevas modificaciones: aumentan los giros en cajeros BancoEstado
En cuanto a los retiros en efectivo, los clientes de CuentaRUT podrán sacar hasta $400.000 diarios en los más de 2.500 cajeros automáticos de BancoEstado distribuidos a lo largo del país. Esto representa un alza importante frente al límite anterior de $200.000.
No obstante, el banco recordó que en los cajeros automáticos que no pertenecen a su red, el monto máximo de retiro se mantiene en $200.000.