BancoEstado duplicó los montos en CuentaRUT: conocé los nuevos límites de transferencias y giros

Nuevas modificaciones: aumentan los giros en cajeros BancoEstado

En cuanto a los retiros en efectivo, los clientes de CuentaRUT podrán sacar hasta $400.000 diarios en los más de 2.500 cajeros automáticos de BancoEstado distribuidos a lo largo del país. Esto representa un alza importante frente al límite anterior de $200.000.