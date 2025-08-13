Villapene: el alcalde revela el origen del nombre del pueblo y asegura que nunca lo cambiarán

España es tierra de pueblos con nombres singulares que no dejan indiferente a nadie: Guarromán, Peleas de Arriba, Peleas de Abajo, Adiós, Pepino o Tomate son solo algunos ejemplos. Entre ellos se encuentra Villapene, una parroquia situada en Lugo cuyo nombre despierta tantas sonrisas como curiosidad.
Este miércoles, el programa Vamos a ver conectó en directo con Armando Castosa, alcalde de Villapene, para conocer de primera mano la historia detrás de su llamativa denominación. El regidor fue claro: “Ni yo ni los vecinos del pueblo nos hemos planteado nunca modificar el nombre”.
En cuanto a su origen, Castosa explicó: “Es un nombre compuesto que viene de Villa y Pennus, que era un dirigente romano. Pero tampoco sé si es leyenda o si es real, así que no estoy en condiciones de afirmarlo rotundamente. No hay datos oficiales para saber de dónde procede el nombre”.
El alcalde también destacó que las interpretaciones cambian según el idioma: “La palabra tiene unas connotaciones en castellano que no tiene en gallego, por lo que esas connotaciones en español llevan muchas veces a la risa, pero para los gallegos no las tiene”.
Durante la entrevista, el presentador Alfonso Egea lanzó una petición tanto al regidor de Villapene como a otros alcaldes de localidades con nombres curiosos: “Que ni su parroquia ni ningún otro pueblo de España con un nombre peculiar jamás, en la vida, se le ocurra cambiarlo”.
Con esta declaración, Villapene se suma a la lista de pueblos que defienden con orgullo su identidad, historia y singularidad, convirtiéndose en un destino que no solo atrae por su nombre, sino también por su autenticidad gallega.