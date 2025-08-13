Así es Calella de Palafrugell: el encantador pueblo de la Costa Brava donde Joan Manuel Serrat compuso Mediterráneo

En plena Costa Brava y con menos de 800 habitantes, Calella de Palafrugell conserva intacta la esencia de los pueblos pesqueros del Mediterráneo. Sus calles estrechas y encaladas, sus playas protegidas y sus vistas a la montaña lo convierten en un lugar único para quienes buscan tranquilidad y belleza natural. Pero, además, este pintoresco rincón tiene un valor añadido para la historia de la música: aquí fue donde Joan Manuel Serrat compuso Mediterráneo, considerada por muchos como su obra maestra.