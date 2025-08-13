 Ranking de Prime Video en España: las 10 series más vistas ahora mismo
Secciones
España

Ranking de Prime Video en España: las 10 series más vistas ahora mismo

Combina éxitos internacionales, ficciones españolas y estrenos recientes.

Hace 2 Hs

En plena guerra por el streaming, Prime Video sigue apostando por un catálogo variado que combina éxitos internacionales, ficciones españolas y estrenos recientes. Para quienes no saben qué ver entre tanta oferta, la plataforma facilita la elección con su ranking oficial de series más populares en España.

A continuación, te contamos cuáles son las producciones que encabezan la lista y por qué están conquistando a los suscriptores.

1. El verano en que me enamoré

Basada en el best seller del New York Times, esta serie juvenil sigue a Belly y su familia en su tradicional viaje a la casa de la playa de los Fisher en Cousins. Todo cambia cuando cumple 16 años: amores, desamores y secretos familiares marcarán su verano más intenso.

2. Cuenta atrás: La misión espacial Inspiration4

Docuserie que acompaña a la primera misión espacial tripulada íntegramente por civiles, desde el entrenamiento hasta el aterrizaje. Un viaje histórico y emocionante.

3. Ballard

La inspectora Renée Ballard persigue a un asesino en serie mientras destapa una conspiración policial. Thriller oscuro lleno de giros y tensión.

4. La que se avecina

Clásico de la comedia española que narra las disparatadas vidas de los vecinos de Mirador de Montepinar, un edificio donde siempre hay conflictos y situaciones absurdas.

5. Memento Mori

Un asesino en serie deja cuerpos con poemas como firma. El inspector Sancho, con la ayuda de un experto en criminales, inicia una persecución que se vuelve personal.

6. Éramos Mentirosos (We Were Liars)

Cadence regresa a la isla Beechwood tras un accidente que le causó amnesia. Nadie quiere hablar de lo ocurrido, pero ella está decidida a descubrir la verdad.

7. Aída

Spin-off de 7 Vidas, esta telecomedia sigue a Aída y su familia intentando salir adelante en un barrio lleno de personajes tan entrañables como caóticos.

8. Aquí no hay quien viva

Otra joya del humor español, ambientada en la peculiar comunidad de vecinos de la calle Desengaño, donde cada día es un nuevo conflicto.

9. La mejor hermana (The Better Sister)

Un asesinato saca a la luz los secretos y tensiones entre dos hermanas con vidas completamente opuestas en Nueva York.

10. Shangri-La Frontier (シャングリラフロンティア)

En un futuro cercano, un experto en “juegos de mierda” decide probar el aclamado Shangri-La Frontier. Así comienza una aventura épica en realidad virtual.



Temas EspañaNetflixAmazon Prime Video
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Dua Lipa celebra su cumpleaños en Ibiza con un vestido exclusivo de Jacquemus
1

Dua Lipa celebra su cumpleaños en Ibiza con un vestido exclusivo de Jacquemus

Raphael disfruta de unas vacaciones en Ibiza junto a su familia tras superar un linfoma cerebral
2

Raphael disfruta de unas vacaciones en Ibiza junto a su familia tras superar un linfoma cerebral

Así es Calella de Palafrugell: el encantador pueblo de la Costa Brava donde Joan Manuel Serrat compuso Mediterráneo
3

Así es Calella de Palafrugell: el encantador pueblo de la Costa Brava donde Joan Manuel Serrat compuso Mediterráneo

Más Noticias
Dua Lipa celebra su cumpleaños en Ibiza con un vestido exclusivo de Jacquemus

Dua Lipa celebra su cumpleaños en Ibiza con un vestido exclusivo de Jacquemus

Raphael disfruta de unas vacaciones en Ibiza junto a su familia tras superar un linfoma cerebral

Raphael disfruta de unas vacaciones en Ibiza junto a su familia tras superar un linfoma cerebral

Iker Casillas, en el ojo del huracán: Juliana Pantoja asegura que rechazó intimar con él “por higiene”

Iker Casillas, en el ojo del huracán: Juliana Pantoja asegura que rechazó intimar con él “por higiene”

Incendio forestal en España: un hombre murió intentando salvar caballos, en Tres Cantos

Incendio forestal en España: un hombre murió intentando salvar caballos, en Tres Cantos

Ibai Llanos se somete a un detector de mentiras y desmiente el uso de fármacos para perder peso

Ibai Llanos se somete a un detector de mentiras y desmiente el uso de fármacos para perder peso

La productora que grabó el videoclip de Katy Perry en Formentera deberá pagar una multa de más de 6.000 euros

La productora que grabó el videoclip de Katy Perry en Formentera deberá pagar una multa de más de 6.000 euros

El error con el limpiaparabrisas en verano que puede provocar un accidente

El error con el limpiaparabrisas en verano que puede provocar un accidente

Muere otra persona por trabajar al sol con más de 40 grados en plena ola de calor

Muere otra persona por trabajar al sol con más de 40 grados en plena ola de calor

Comentarios