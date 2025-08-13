Ranking de Prime Video en España: las 10 series más vistas ahora mismo

En plena guerra por el streaming, Prime Video sigue apostando por un catálogo variado que combina éxitos internacionales, ficciones españolas y estrenos recientes. Para quienes no saben qué ver entre tanta oferta, la plataforma facilita la elección con su ranking oficial de series más populares en España.
A continuación, te contamos cuáles son las producciones que encabezan la lista y por qué están conquistando a los suscriptores.
1. El verano en que me enamoré
Basada en el best seller del New York Times, esta serie juvenil sigue a Belly y su familia en su tradicional viaje a la casa de la playa de los Fisher en Cousins. Todo cambia cuando cumple 16 años: amores, desamores y secretos familiares marcarán su verano más intenso.
2. Cuenta atrás: La misión espacial Inspiration4
Docuserie que acompaña a la primera misión espacial tripulada íntegramente por civiles, desde el entrenamiento hasta el aterrizaje. Un viaje histórico y emocionante.
3. Ballard
La inspectora Renée Ballard persigue a un asesino en serie mientras destapa una conspiración policial. Thriller oscuro lleno de giros y tensión.
4. La que se avecina
Clásico de la comedia española que narra las disparatadas vidas de los vecinos de Mirador de Montepinar, un edificio donde siempre hay conflictos y situaciones absurdas.
5. Memento Mori
Un asesino en serie deja cuerpos con poemas como firma. El inspector Sancho, con la ayuda de un experto en criminales, inicia una persecución que se vuelve personal.
6. Éramos Mentirosos (We Were Liars)
Cadence regresa a la isla Beechwood tras un accidente que le causó amnesia. Nadie quiere hablar de lo ocurrido, pero ella está decidida a descubrir la verdad.
7. Aída
Spin-off de 7 Vidas, esta telecomedia sigue a Aída y su familia intentando salir adelante en un barrio lleno de personajes tan entrañables como caóticos.
8. Aquí no hay quien viva
Otra joya del humor español, ambientada en la peculiar comunidad de vecinos de la calle Desengaño, donde cada día es un nuevo conflicto.
9. La mejor hermana (The Better Sister)
Un asesinato saca a la luz los secretos y tensiones entre dos hermanas con vidas completamente opuestas en Nueva York.
10. Shangri-La Frontier (シャングリラフロンティア)
En un futuro cercano, un experto en “juegos de mierda” decide probar el aclamado Shangri-La Frontier. Así comienza una aventura épica en realidad virtual.