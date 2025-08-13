El bolso español que luce Dakota Johnson en ‘Materialistas’, la comedia romántica del año

Materialistas, la nueva comedia romántica dirigida por Celine Song y protagonizada por Pedro Pascal, Dakota Johnson y Chris Evans, se perfila como uno de los estrenos más esperados del año. Su llegada a los cines el próximo 14 de agosto no solo promete una historia cargada de romance y giros inesperados, sino también un festín visual para los amantes de la moda en España.
A sus 35 años, Dakota Johnson no solo es reconocida por su talento interpretativo, sino también por su estatus como icono de estilo. Sus elecciones de vestuario, dentro y fuera de la pantalla, marcan tendencia, y Materialistas no es la excepción.
En una de las escenas filtradas del rodaje, la actriz aparece con un look de inspiración working que ha conquistado a los seguidores de la moda: blazer negra oversize con raya diplomática, blusa blanca, falda mini recta, medias tupidas y botas negras de caña alta. El toque estrella lo pone un bolso de firma española, confirmando que la producción también apuesta por piezas ‘made in Spain’.
Aunque el nombre de la marca todavía no se ha revelado oficialmente, la elección de un accesorio español en una superproducción de Hollywood refuerza la proyección internacional de la moda nacional. Un detalle que no ha pasado desapercibido entre fashionistas y expertos del sector.
Con Materialistas, Dakota Johnson vuelve a demostrar que el estilo puede ser tan protagonista como la trama, y que un buen bolso puede elevar cualquier look, incluso en el universo cinematográfico.