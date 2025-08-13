Sharon Stone revela su ciudad favorita en España: “¡Es una preciosidad!”

España siempre ha ejercido un magnetismo especial sobre las estrellas de Hollywood. Desde Ava Gardner, que residió varios años en Madrid, hasta las celebridades que eligen el Mediterráneo para sus vacaciones, son muchos los famosos que se han rendido a la belleza y el encanto de ciudades españolas. Entre ellos, Sharon Stone, la inolvidable protagonista de Instinto Básico y nominada al Oscar, tiene claro cuál es su favorita: Sevilla.