Sharon Stone revela su ciudad favorita en España: “¡Es una preciosidad!”

España siempre ha ejercido un magnetismo especial sobre las estrellas de Hollywood. Desde Ava Gardner, que residió varios años en Madrid, hasta las celebridades que eligen el Mediterráneo para sus vacaciones, son muchos los famosos que se han rendido a la belleza y el encanto de ciudades españolas. Entre ellos, Sharon Stone, la inolvidable protagonista de Instinto Básico y nominada al Oscar, tiene claro cuál es su favorita: Sevilla.
La actriz visitó la capital andaluza hace unos años con motivo de una gala y, según mostró en sus redes sociales, quedó completamente cautivada por su arquitectura, su historia y su ambiente. “¡Es una preciosidad!”, escribió al compartir imágenes de su recorrido.
Durante su estancia, Stone no dejó pasar la oportunidad de conocer algunos de los lugares más icónicos de la ciudad: la majestuosa Plaza de España, la imponente Catedral de Sevilla —de la que incluso grabó el repicar de sus campanas— y el encantador barrio de Santa Cruz, con sus calles estrechas y patios llenos de flores.
También disfrutó de la gastronomía local, algo que, según National Geographic, reforzó aún más su fascinación por la ciudad. En su itinerario incluyó joyas declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, como el Real Alcázar y el Archivo de Indias, que junto con la catedral conforman un trío monumental único en el mundo.
Sharon Stone no es la única gran estrella reciente en caer rendida a la capital hispalense. Hace pocas semanas, Charlize Theron confesó en The Late Show with David Letterman que también quedó impresionada por la belleza y la esencia de Sevilla.
Con sus monumentos históricos, su vibrante vida cultural y su gastronomía inigualable, no es de extrañar que Sevilla siga conquistando corazones, incluso en el firmamento de Hollywood.