"Tras una valiente lucha":  ¿de qué murió el influencer chileno Marlon Sebastián?

El mensaje agrega que, "Marlon fue, es y siempre será un alma hermosa y brillante. Su sonrisa enorme iluminaba cualquier lugar, y su energía tan única y bella tenía el poder de alegrar hasta los días más grises. Su pasión por la vida, su amor por el baile y su manera de conectar con las personas hicieron que dejara huella en cada corazón que tuvo la fortuna de cruzarse en su camino".