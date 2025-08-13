Marlon Sebastián Martínez Lara, joven creador de contenido chileno, falleció este martes 12 de agosto. El influencer tenía una comunidad de más de 500 mil seguidores en redes sociales, principalmente en plataformas como TikTok e Instagram. La noticia de su partida fue confirmada por su familia, que lo describió como "un alma hermosa y brillante, cuya sonrisa enorme iluminaba cualquier lugar".
Marlon ganó notoriedad durante el confinamiento por la pandemia gracias a sus videos de moda, baile y humor, en los que demostraba su carisma, estilo y energía contagiosa. Además, se desempeñó como conductor del podcast Dónde está el disturbio, junto a Valentina Ramiros y Carla Inostroza, conocida como "La Carlita".
"Tras una valiente lucha": ¿de qué murió el influencer chileno Marlon Sebastián?
Marlon Sebastián Martínez Lara falleció este martes 12 de agosto tras una larga lucha contra el cáncer, enfermedad que enfrentó en dos ocasiones y que incluyó un diagnóstico de leucemia.
Más allá del entretenimiento, el joven influencer compartió abiertamente su lucha contra el cáncer: desde sus sesiones de quimioterapia hasta las veces que necesitó tanque de oxígeno, lo que le permitió conectar de una forma especial con sus seguidores.
Por medio de un comunicado, la familia del joven informó lo siguiente: "Con profundo dolor, queremos compartir que nuestro amado Marlon partió de este mundo la madrugada de hoy, tras una valiente lucha que por años tuvo que llevar".
El mensaje agrega que, "Marlon fue, es y siempre será un alma hermosa y brillante. Su sonrisa enorme iluminaba cualquier lugar, y su energía tan única y bella tenía el poder de alegrar hasta los días más grises. Su pasión por la vida, su amor por el baile y su manera de conectar con las personas hicieron que dejara huella en cada corazón que tuvo la fortuna de cruzarse en su camino".
Asimismo, hubo un reconocimiento especial para sus seguidores: "Agradecemos profundamente a todos quienes lo acompañaron con amor, mensajes y oraciones durante este difícil proceso. Saber cuánto lo querían y admiraban nos reconforta en medio de este dolor tan grande".